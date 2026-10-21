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A Illa

Deniegan la Bandeira Verde de Galicia a A Illa al no responder el Concello a un requerimiento

La Xunta consideró por “desistida” la candidatura insular, al no enmendar la documentación presentada

Beni Yáñez
21/10/2026 22:00
Una vista desde la costa insular, hacia el Monte Xiabre
Una vista desde la costa insular, hacia el Monte Xiabre
| Gonzalo Salgado
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La Xunta de Galicia resolvió negativamente la concesión del distintivo de Bandeira Verde de Galicia al que se postulaba A Illa de Arousa, entre otros ayuntamientos gallegos que sí consiguieron este reconocimiento ambiental.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo público hoy el listado de resoluciones favorables y negativas en esta convocatoria. En el caso de las no concedidas figura el municipio insular, junto a los de Guntín y Ponte Caldelas.

Según se razona en el expediente, en el caso de la candidatura de A Illa, “se considera desistido de su solicitud al no haber contestado al requerimiento para enmendar la documentación presentada”. De hecho, se indica que el Ayuntamiento no contestó “al requerimiento de enmienda de su solicitud”.

Sí se reconoce el distintivo a los ayuntamientos de Rairiz de Veiga, Sobrado, Cervo, Ares, Tomiño, Oímbra, O Porto do Son, Vilariño de Conso, Cerdido, San Sadurniño, Quintela de Leirado, Mos, Carballeda de Avia, Porqueira, Vedra, Frades, Carnota, Touro, Boiro, Silleda, Narón, Muros, Outeiro de Rei, San Xoán de Río, Parada de Sil, Larouco, Sanxenxo, O Porriño, Ordes, Ribeira, A Pobra do Brollón, Boimorto, Begonte, Vilasantar, A Laracha, Chantada, Vilar de Barrio, Muíños y Sober.

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