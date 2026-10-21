A Illa comprará quince pisos decomisados a Marcial Dorado para hacer vivienda pública

Una vista del bloque que será adquirido, difundida ayer por el gobierno local | cedida

El Concello de A Illa de Arousa va a adquirir al Plan Nacional sobre Drogas un edificio de 15 viviendas decomisado a Marcial Dorado, con el objetivo de destinarlo la vivienda pública para los vecinos de la localidad. El acuerdo fue adoptado por el gobierno municipal y hoy mismo el inmueble fue retirado de la subasta prevista para el mes de noviembre, quedando así ya reservado al Ayuntamiento.

La operación asciende la 1,3 millones de euros, con un pago aplazado en diez años y la primera anualidad en 2027. El inmueble, construido en un 75%, incluye además dos grandes bajos comerciales que, según un informe de Urbanismo, pueden transformarse en viviendas, lo que ampliará el número de hogares públicos disponibles en A Illa.

De narcotráfico a derecho

El alcalde, el socialista Luis Arosa, valora que “este edificio naceu do diñeiro sucio e hoxe empeza a ser o que nunca debeu deixar de ser: un teito para a nosa xente”. “Onde o narcotráfico viu un negocio, nós vemos un fogar”. A respecto de la crítica popular de esta semana por la falta de acciones en materia de vivienda añadió que “mentres o PP de A Illa estaba escribindo unha nota de prensa para dicir que non facemos nada en vivenda, este goberno estaba xestionando a compra deste edificio. Á xente non se lle gaña con notas de prensa, gáñaselle con vivenda”.

Por su parte, el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, indicó que “non queremos unha Arousa na que a especulación coa vivenda expulse as persoas que viven e traballan aquí, nin un municipio no que a veciñanza teña que marchar por non poder asumir os prezos”.