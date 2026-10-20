Vilanova anuncia la colocación de la primera piedra del centro comercial

Aspecto que presentaban ayer los terrenos en Deiro | Gonzalo Salgado

Es uno de los proyectos más largamente gestados, y controvertidos, de las últimas décadas. La dilatada historia del centro comercial de Deiro, en Vilanova de Arousa, suma ahora otro nuevo capítulo, al anunciarse un acto de colocación de la primera piedra para este jueves, a las 11:30 horas, en los propios terrenos junto a la llamada Vía Rápida.

En este acto participará el socio director de LyC Consultores, Ignacio Cernuda, firma impulsora del proyecto, así como el propio alcalde, Gonzalo Durán.

Desde el Concello comunican que a lo largo de este evento “daranse a coñecer as principais características do proxecto, a súa proposta comercial, así como os prazos previstos para o seu desenvolvemento”, que, previsiblemente y si nada más se tuerce, se fija hacia mediados de 2028. Todo a falta de conocer al detalle las explicaciones previstas en esta cita.

Señalan que el proyecto “ampliará a oferta comercial e de servizos do municipio así como da comarca do Salnés”. Y que “o futuro parque reunirá distintos establecementos comerciais, con espazos destinados a alimentación e outros servizos, e contará con accesos e zonas de aparcamento para facilitar as visitas”.