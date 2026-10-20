El precio del alquiler aumenta cerca de un 40% de media en cuatro municipios de O Salnés

Cartel anunciando que un local se alquila Mónica Ferreirós

El mercado del alquiler residencial en O Salnés presenta una evolución marcada por el encarecimiento de los precios y el descenso del número de contratos registrados.

Los datos correspondientes a 2021 y 2026 recopilados en el Observatorio da Vivenda de Galicia para Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo, Cambados y O Grove muestran que alquilar una vivienda cuesta ahora más en los cuatro municipios, mientras que el volumen de contratos contabilizados es inferior al de hace cinco años.

La comparación de las cifras permite observar incrementos porcentuales que van desde el 30,8% de O Grove hasta el 48,3% de Cambados. En términos absolutos, el precio medio mensual aumenta entre 126,50 euros y 183,20 euros, dependiendo del municipio.

Al mismo tiempo, el número de contratos registrados disminuye en las cuatro localidades, aunque con diferencias importantes en la intensidad de esa caída.

La evolución de estos municipios se produce en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda en Galicia.

Cambados, la mayor subida

Cambados encabeza la clasificación de los cuatro municipios por el incremento porcentual del precio del alquiler entre 2021 y 2026.

Según las cifras recopiladas, el importe medio mensual pasa de 373 a 553 euros, lo que supone una subida de 180 euros. En términos porcentuales, el incremento alcanza el 48,3%.

La evolución sitúa a Cambados como el municipio en el que más se encarece proporcionalmente el alquiler de los cuatro analizados.

El precio medio del presente año supera por casi el doble al de cinco años antes. A esta evolución de los precios se suma una reducción del número de contratos registrados.

En 2021 se contabilizaron 76, mientras que en 2026 la cifra se sitúa en 44. Son 32 contratos menos, lo que se traduce en una disminución del 42,1%.

La combinación de ambos indicadores ofrece una imagen de mercado en el que el importe medio de los alquileres aumenta considerablemente mientras desciende el volumen de contratos contabilizados.

Vilagarcía roza los 600 euros

Vilagarcía de Arousa presenta el precio medio más elevado de los cuatro municipios este año, con 597,50 euros mensuales.

En 2021, el importe medio se situaba en 414,30 euros, de manera que el incremento durante el periodo analizado alcanza los 183,20 euros.

La subida porcentual es del 44,2%, una variación que sitúa a la localidad en segundo lugar entre los cuatro municipios analizados, por detrás de Cambados.

El aumento de más de 180 euros refleja el encarecimiento experimentado por el alquiler medio en la principal localidad de O Salnés.

El número de contratos registrados, por su parte, pasa de 305 en 2021 a 206 en 2026. La diferencia es de 99 contratos, lo que representa una caída del 32,5%.

Sanxenxo pierde contratos

Esta localidad presenta una evolución especialmente destacada por la combinación de una subida del alquiler y una reducción pronunciada del número de contratos.

El precio medio mensual pasa de 418,30 euros en 2021 a 568,90 euros este año. La diferencia es de 150,60 euros, equivalente a un incremento del 36%.

Aunque el porcentaje de subida es inferior al de Vilagarcía y Cambados, el encarecimiento sigue siendo considerable.

La evolución de los contratos es todavía más pronunciada. Mientras hace cinco años atrás se contabilizaron 134, en 2026 se registraron 62, lo que supone 72 contratos menos y una reducción del 53,7%.

Sanxenxo es así el municipio que más cae porcentualmente en cuanto a número de contratos registrados, ya que la cifra equivale a menos de la mitad de la contabilizada en 2021.

O Grove, el más moderado

El territorio meco presenta el menor incremento porcentual del precio medio del alquiler entre los cuatro municipios analizados.

El importe pasa de 410,10 euros mensuales en 2021 a 536,60 euros a día de hoy, lo que supone una diferencia de 126,50 euros.

La variación equivale a una subida del 30,8%, la más baja de las cuatro localidades. Aun así, el precio medio aumenta en más de 120 euros mensuales durante el periodo estudiado.

La evolución de los contratos es también menos pronunciada que en los otros tres municipios. O Grove pasa de 65 contratos en 2021 a 55 en 2026, lo que representa una reducción de diez contratos, equivalente al 15,4%.

La localidad combina así la menor subida porcentual del precio medio con la menor disminución relativa del número de contratos.

Conclusiones finales

La comparación conjunta permite observar que Cambados encabeza la clasificación por incremento porcentual, con una subida del 48,3%, seguido de Vilagarcía con un 44,2%, Sanxenxo con un 36% y O Grove, con un 30,8%.

La clasificación cambia cuando se observa el importe medio de 2026. En ese caso, Vilagarcía ocupa el primer puesto con 597,50 euros mensuales, seguida de Sanxenxo con 568,90; Cambados con 553, y o Grove, con 536,60 euros.

La evolución del número de contratos también presenta diferencias. Mientras que Sanxenxo registra la mayor caída porcentual con un 53,7%, Cambados ocupa el segundo lugar con un 42,1%. Le sigue Vilagarcía con un 32,5%, y o Grove con un 15,4%.

Aunque los cuatro territorios registren un encarecimiento del alquiler, la intensidad de la subida no es homogénea. Cambados presenta el mayor aumento porcentual, mientras que Vilagarcía alcanza el precio medio más alto en 2026.

Sanxenxo, por su parte, destaca por la fuerte reducción de contratos y O Grove registra las variaciones más moderadas en ambos indicadores.

El análisis muestra así dos tendencias coincidentes durante el periodo analizado: el aumento de los precios medios y la reducción del número de contratos contabilizados.

Sin embargo, las diferencias entre municipios, impiden hablar de una única evolución uniforme para toda la comarca de O Salnés, y más teniendo en cuenta el lugar que ocupa el uso de las viviendas turísticas en las discusiones sobre el acceso a la vivienda.