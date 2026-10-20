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Diario de Arousa

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A Illa

El PP de A Illa lamenta “dous anos sen avances” pese a las promesas sobre vivienda

B. Y. O Salnés
20/10/2026 20:11
El líder de la oposición, Matías Cañón, durante una intervención plenaria
El líder de la oposición, Matías Cañón, durante una intervención plenaria
| Mónica Ferreirós
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El PP de A Illa de Arousa criticó hoy vía comunicado lo que considera “dous anos sen avances” en creación de vivienda pública en la localidad. “Desde o ano 2007, o PSOE xa prometeu pisos sociais en tres ocasións”, lamentan, censurando además que “os terreos do Plan Nacional de Drogas se adquirisen a finais de 2024” y el ejecutivo isleño “non fora quen de conseguir o financiamento”, “como si fan concellos de todas as cores políticas”.

El líder opositor, Matías Cañón, habla de un “bloqueo absoluto do urbanismo local e das áreas de reparto que impiden aos veciños facerse cunha casa nos seus terreos”, “polo que a realidade é que están botando á xente fóra da Arousa”.

Esta “parálise en materia residencial”, añaden, “xa vén de vello” porque se trataría “da terceira promesa neste ámbito que fan os distintos gobernos socialistas nos últimos vinte anos sen que cheguen aos veciños”, atacan desde el PP.

“É triste ver a incapacidade do noso alcalde para conseguir o investimento para vivendas sociais cando as administracións, principalmente a Xunta, están a destinar moitos cartos nesta materia en concellos de todas as cores políticas para atender  esta importante demanda dos cidadáns”, añade Cañón.

Por ello, reclama al alcalde que actúe “con seriedade e decisión” para conseguir la financiación necesaria para crear vivienda pública en estas parcelas en concreto.

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