Carlos Blanco conducirá en A Illa las Jornadas Técnicas de las Universidades Populares

El actor y humorista, Carlos Blanco Gonzalo Salgado

A Illa de Arousa se convertirá esta semana en un punto de encuentro estatal para la reflexión, el intercambio de experiencias y la innovación social con la celebración de las Jornadas Técnicas Nacionales y de la Asamblea General 2026 de la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), que tendrán lugar los días 22 y 23 de octubre en el auditorio.

El encuentro reunirá a representantes de la Federación Española de Universidades Populares, responsables institucionales, profesionales del ámbito educativo y cultural y personas vinculadas a diferentes universidades, que compartirán experiencias y propuestas sobre el papel de estas entidades en la transformación social y en el desarrollo de las comunidades.

Con Carlos Blanco

El maestro de ceremonias de las jornadas será Carlos Blanco, que acompañará el desarrollo de este encuentro.

La jornada del jueves, 22 de octubre, comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida institucional. El programa incluye diferentes ponencias y espacios de debate alrededor de los desafíos sociales actuales. Entre ellos destacan la conferencia de Federico Buyolo García, director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega-Marañón, sobre como sostener una sociedad en tiempos de incertidumbre, y la intervención de Tomás Arrieta Carrillo, presidente de la Fundación AGE.

La programación continuará con una mesa de experiencias de Universidades Populares, en la que participará la edil Rosy Viana, también directora de la Universidad Popular local; junto con otros representantes y asistentes.

La tarde del jueves estará dedicada a descubrir el patrimonio y la identidad marinera de la localidad. A partir de las 18.30 horas, se organizará una visita por la Ruta de las Conservas. A continuación, tendrá lugar una degustación de productos elaborados con conservas de la zona, con el cocinero Miguel Mosteiro.

El viernes se celebrará la Asamblea General de la FEUP 2026, que incluirá la presentación de las conclusiones de la mesa de experiencias, una ponencia marco sobre innovación social y futuro de las Universidades Populares y el desarrollo de los asuntos previstos en el orden del día de la asamblea.

La programación concluirá a las 13.30 horas con un menú degustación elaborado por la Escuela de Hostelería de la Mancomunidade de O Salnés.

“Oportunidad”

Desde el Concello destacan que “a celebración destas xornadas supón unha oportunidade para situar A Illa de Arousa nun espazo de encontro e cooperación entre entidades de todo o Estado, ao tempo que permite dar a coñecer o patrimonio, a cultura mariñeira, a tradición conserveira e o traballo que se desenvolve no ámbito da formación e da participación cidadá”.