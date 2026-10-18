Ribadumia presenta un programa cultural de otoño con cine, música, humor y eventos literarios

Una vista del exterior del auditorio municipal D. A.

El Concello de Ribadumia presentó estos días el programa cultural de otoño, que comprende actuaciones de música, humor, literatura, deporte, cine y otras propuestas de ocio entre los meses de octubre y diciembre.

La programación arrancó ya, el pasado día 3, con la celebración del III Encontro Literario de Ribadumia. Continuó el día 12, con la Festa da Vendimia, y ayer domingo, con una actuación musical de Moel.

La próxima cita será el sábado, día 24, con una fiesta de magosto, en la Carballeira junto a la casa de la cultura. Además, el domingo 25 se proyectará ‘Pantasmas’, de F. Ibsen, por Avelaíña Teatro, a las 20 horas en el auditorio y, como todas las citas de este cartel, con entrada gratuita.

Noviembre y diciembre

Ya en noviembre, el domingo 8 volverá el cine, con ‘Ciclo de cine y mujeres rurales”, a las 19 horas.

El domingo 15 se presentará el libro ‘Os campanarios de Ribadumia’ y actuará el Grupo de Danzas Amor Ruibal. Será a las seis y media de la tarde.

El sábado 21 será turno de un concierto de la Agrupación Músico-Cultural, con ‘Unha noite en Broadway’, desde las 20 horas.

El domingo 29 tocará humor, con un monólogo de Leti da Taberna, titulado ‘Enredada’, a las 19 horas.

Finalmente, el sábado 28 se celebrará la IX edición de la Festa do Deporte de Ribadumia, con inicio a las seis de la tarde y abierta al público en general.

El programa del mes de diciembre arrancará el día 4, con el acto de encendido de las luces de Navidad, una cita que cobra relevancia año tras año, atrayendo a más familias para disfrutar del inicio de la temporada navideña. El domingo 13 llegará el espectáculo ‘Máis sabor’, en el auditorio municipal, a partir de las siete de la tarde.

El resto de diciembre se presentará con el programa de invierno y este de otoño, además, podrá sufrir variaciones para incrementar el número de citas y eventos, adelantan desde el propio Ayuntamiento.