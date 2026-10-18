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O Salnés

Cambados estrena exposición sobre el Umia y A Illa recibe a voluntarios para quitar basura de Gradín

La sala Pitusa Vidal Cabanillas acogerá una charla vinculada a la instalación artística alrededor del río

D. A.
18/10/2026 21:47
limpieza Gradín
Un grupo que participó en la actividad de limpieza del arenal insular
| Mónica Ferreirós
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O Salnés avanzó hoy con dos nuevas acciones vinculadas al cuidado ambiental. Por un lado, un grupo de voluntarios limpió de basura la playa de Gradín de A Illa de Arousa. Por otro, la Praza do Concello acogió la inau-guración de una exposición sobre el río Umia.

Esta última fue impulsada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) y el Concello y se completará con una charla sobre los valores naturales y patrimoniales del río, el próximo jueves, en la sala Pitusa Vidal Cabanillas de A Calzada, a las 20 horas.

La muestra la integran siete paneles que abordan un recorrido por el río, datos físicos, geográficos y geológicos; flora, fauna; usos y aprovechamientos; patrimonio cultural y su futuro. “A saúde dos ríos está directamente relacionada coa saúde, economía e calidade dos que vivimos ao seu redor”, valoran.

Exposición Umia Cambados
La inauguración de la muestra, promovida por el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) y el Ayuntamiento, tuvo lugar hoy en la Praza do Concello
| Mónica Ferreirós

La limpieza

Por su parte, la limpieza en Gradín estuvo coordinada por el colectivo Limpiarousa, que se adhirió a un evento a nivel autonómico de Adega. Un total de 19 personas participaron en este voluntariado ambiental en el arenal, extrayendo sobre todo plásticos del entorno litoral.

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