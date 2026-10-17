Meaño recibe y premia a su banda por su éxito “histórico” en el Certame

El alcalde con parte de la familia musical de esta institución | cedida

El Concello meañés realizó una recepción y acto de homenajea a la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM) tras su “histórico triunfo” en el Certame Galego de Bandas, en el que resultaron vencedores de la máxima categoría, la Sección Primera, obteniendo además la mayor puntuación nunca dada por los jueces en este concurso.

El alcalde, Carlos Viéitez, entregó un regalo de reconocimiento a la formación, subrayando esta notable puntuación. Además, recibió a los integrantes de la banda para felicitarlos personalmente por su “extraordinario triunfo” en el Certame Galego de Bandas de Música, destacan desde el Concello.

Durante el encuentro, se hizo alusión al regalo como muestra de “reconocimiento, agradecemento e orgullo” por el éxito alcanzado, “que sitúa a música de Meaño nun lugar destacado no panorama musical galego”.

El regidor felicitó a todos los músicos, a la dirección y a las personas que forman parte de la banda por su trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso con la música, destacando que este logro “é o resultado de moitas horas de ensaio, constancia e ilusión compartida”. Viéitez destacó también la importancia de la Unión Musical de Meaño para la vida cultural del municipio, por su contribución a la formación musical, a la dinamización cultural y a la difusión del nombre de Meaño.

“É un orgullo para todo Meaño contar cunha formación que leva o nome do noso concello tan lonxe e que acaba de conseguir un resultado histórico. Este premio é o recoñecemento ao enorme traballo que hai detrás e ao talento dos nosos músicos”, destacó el alcalde.

El Ayuntamiento de Meaño redundó hoy en un comunicado sobre el agradecimiento y felicitación a la BUMM por este “éxito excepcional”, que “supón un motivo de orgullo para toda a veciñanza e un importante impulso para seguir apostando pola cultura e pola música no municipio”, concluyeron desde la administración local.