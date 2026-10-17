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A Illa

A Illa extenderá su alumbrado navideño por todo el municipio con una gran bola en O Regueiro

El Concello mantiene en secreto la fecha de encendido: “Queremos que a xente viva o momento”

B. Y. O Salnés
17/10/2026 20:38
El alcalde durante el acto de encendido en una edición anterior |
El alcalde durante el acto de encendido en una edición anterior |
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El Concello de A Illa anunció hoy que comienza la instalación del alumbrado de Navidad, en el que destacará este año una gran bola navideña transitable, que será además la imagen de estas fiestas en la céntrica Praza de O Regueiro.

Anunciaron, además, que los elementos luminosos se extenderá este año se extenderá por todo el municipio, tanto por las zonas más céntricas como por los barrios de O Cantiño, Abilleira, Aceñas, Franqueira, Rubas, Monte, Castriños, Laxes, O Charco, Pedraserrada, A Congostra do Rico, Bouzas, Ribeira do Chazo y otras zonas.

Ese elemento principal en O Regueiro, será transitable, “de xeito que veciños e visitantes poderán entrar nela e vivir a decoración desde dentro”.

El alcalde, Luis Arosa, avanzó que la iluminación ornamental “encherá de vida e emoción cada recuncho da vila” y que el objetivo es que el paseo por las calles de A Illa se convierta en una experiencia visual y emocional.

Toda la iluminación será de tecnología led de bajo consumo, como apuesta por una Navidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Respecto a la fecha del encendido, el Ayuntamiento optó por guardarla en secreto: será una sorpresa. “Queremos que a xente viva o momento”, señaló el alcalde.

Arosa animó también a disfrutar de las luces y a apoyar el comercio local durante estas fechas, para que sirvan también de dinamización económica.

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