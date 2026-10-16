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Ribadumia

PSOE y Somos afean la gestión del gobierno con el punto limpio y denuncian vertidos

D. A.
16/10/2026 19:30
El Concello anunció su reapertura en cuestión de días
El Concello anunció su reapertura en cuestión de días
| Gonzalo Salgado
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El PSOE y Somos Ribadumia afearon hoy la gestión del gobierno local con el punto limpio y el hecho de llevar años cerrado. Critican así el anuncio trasladado esta semana para su reapertura en cuestión de días.

Los socialistas denunciaron la “proliferación de puntos de vertedura de residuos en  Ribadumia mentres o punto limpo continúa pechado a pesar dos constantes anuncios de próxima apertura”. El grupo que lidera Javier Mougán señala la acumulación de escombro “nunha parcela municipal de Barrantes e de novos residuos na contorna da Rede Natura 2000 e noutros puntos do concello”. Además, piden “explicacións ao alcalde tras case tres anos de peche do punto limpo”, presentando un escrito en el que también quieren inspecciones.

Desde Somos hablan de “tres anos sen punto limpo pola incompetencia do goberno de David Castro”.

También alertan de que la reforma “de preto de 290.000 euros quedou bloqueada por falta de saneamento”, por lo que exigen la “apertura efectiva e responsabilidades pola nefasta xestión” con este punto limpio.

“As consecuencias padecémolas todos: queixas veciñais, acumulación de lixo e enseres en distintos puntos do municipio”, valora Sergio Soutelo.

El delegado autonómico en Pontevedra y el alcalde visitaron hoy la zona

Ribadumia mejora el acceso al punto limpio, que reabrirá en días

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