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O Salnés

Piden más de diez años de cárcel para un hombre por violar a su expareja

La Fiscalía señala que la causa estuvo paralizada unos dos años en los juzgados “sin causa justificada”

B. Y. O Salnés
16/10/2026 18:41
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
El juicio será el martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra
Gonzalo Salgado
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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes un juicio contra un hombre al que la Fiscalía acusa de la presunta comisión de un delito de violación y otro de lesiones contra una mujer que había sido su expareja durante años. El Ministerio Público solicita diez años de cárcel por el ilícito de la agresión sexual, además de ocho meses de prisión más por el de lesiones.

También se solicitan otras medidas, como la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la denunciante a una distancia inferior a 500 metros, su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro que frecuente, durante un periodo de quince años. Interesa, igualmente, una condena de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de veinte años. Finalmente, quiere que se imponga al acusado ocho años de libertad vigilada y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, exige que el acusado sea condenado a una indemnización a la víctima de 350 euros por las lesiones físicas, así como 20.000 euros por el daño moral, más el pago de costas.

La Fiscalía destaca que la causa estuvo paralizada “sin causa justificada” durante casi dos años.

En 2021

Los hechos se remontan al 2021. Antes, ambos habían sido pareja durante seis años y habían quedado a tomar unas copas en un local hostelero.

Según el relato acusatorio, en un momento en que se encontraban en un vehículo, el hombre “insistió a su expareja para que se quedase a dormir, iniciándose una discusión”.

Entonces, el varón habría forzado a la mujer a mantener relaciones sexuales, “pese a su oposición y sin contar en ningún momento con su consentimiento”. “Como consecuencia de estos hechos”, la víctima “sufrió múltiples heridas en diversas partes del cuerpo”, así como “un importante estado de ansiedad”, relata la Fiscalía.

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