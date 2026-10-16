Meis descorcha tres días de feria alrededor de los mejores vinos del entorno

La inauguración de esta edición tuvo lugar ayer a última hora de la tarde en O Mosteiro MONICA VILA

El Concello de Meis dio ayer el pistoletazo de salida a MeusViños 2026, la feria que ensalza los vinos de la localidad y entorno y que ofrece catas, degustaciones música, maridajes y talleres de cocina en directo durante todo este fin de semana, con epicentro en la Praza de España de O Mosteiro.

La inauguración estuvo presidida por la alcaldesa, Marta Giráldez, acompañada de otras autoridades y de Carlos Carrión, presidente de Paco&Lola, elegido este año para dar el pregón. Hubo además música en directo con ‘Cool Beans’ y DJ André Melón.

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Para el sábado está previsto un showcooking con el chef Pablo López, con maridaje a cargo de la bodega Viña Almirante. Será en la Casa de Escudeiro, con capacidad para 50 personas e inscripción previa por 12 euros. La apertura de las casetas será a mediodía y habrá música con ‘Os Druídas’. A las siete de la tarde habrá otros showcooking con Alex Laíño y el sumiller Alberto Abal. Las condiciones de acceso a Escudeiro serán las mismas que para la experiencia de la mañana. La música desde las 22 horas llegará con ‘Los Coleguitas de Venezuela’ y el DJ André Melón.

El domingo, en la que será la jornada de clausura de la cita, a mediodía habrá un concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde. Será también en Escudeiro, con inscripción previa y 50 plazas, pero a ocho euros. La música será con ‘Leite con Jalletas’ y el cierre definitivo de las casetas, a las 15 horas.