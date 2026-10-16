La Diputación aprueba la partida de 400.000 euros para mejoras de viales en Ribadumia
La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en su junta de gobierno una aportación de 400.000 euros en favor del Concello de Ribadumia en el marco del Plan +Provincia 2026-2027.
La institución provincial invertirá así esos recursos para financiar las obras de mejora y ampliación de los servicios básicos y los caminos en las parroquias de Lois, Ribadumia, Besomaño, Leiro y Barrantes.
La finalidad de las actuaciones es dar mayor seguridad a varios tramos de caminos municipales de estas parroquias, mejorando la accesibilidad a diversas parcelas con viviendas y posibilitando el tránsito hacia parcelas agrícolas.
Se ampliarán y se mejorarán los servicios en la Travesía Castaños, un camino en el lugar de Noval, las calles Medoña, Trastada, Bouza y Casaldarnos y el núcleo de Freixo.
También se mejorarán el entorno de la iglesia de San Fins de Lois y el camino de acceso al núcleo de Outeiro, y se ejecutará un muro de contención y se mejorará la red de recogida de pluviales en el entorno del núcleo de Seara.
La inversión fue avanzada esta misma semana durante una visita del diputado provincial Javier Tourís a la zona, junto al alcalde, David Castro, y otras autoridades.