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Ribadumia

La Diputación aprueba la partida de 400.000 euros para mejoras de viales en Ribadumia

D. A.
16/10/2026 18:55
La inversión recibió hoy el visto bueno de la junta provincial de gobierno
La inversión recibió hoy el visto bueno de la junta provincial de gobierno
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La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en su junta de gobierno una aportación de 400.000 euros en favor del Concello de Ribadumia en el marco del Plan +Provincia 2026-2027.

La institución provincial invertirá así esos recursos para financiar las obras de mejora y ampliación de los servicios básicos y los caminos en las parroquias de Lois, Ribadumia, Besomaño, Leiro y Barrantes.

La finalidad de las actuaciones es dar mayor seguridad a varios tramos de caminos municipales de estas parroquias, mejorando la accesibilidad a diversas parcelas con viviendas y posibilitando el tránsito hacia parcelas agrícolas.

Se ampliarán y se mejorarán los servicios en la Travesía Castaños, un camino en el lugar de Noval, las calles Medoña, Trastada, Bouza y Casaldarnos y el núcleo de Freixo.

También se mejorarán el entorno de la iglesia de San Fins de Lois y el camino de acceso al núcleo de Outeiro, y se ejecutará un muro de contención y se mejorará la red de recogida de pluviales en el entorno del núcleo de Seara.

La inversión fue avanzada esta misma semana durante una visita del diputado provincial Javier Tourís a la zona, junto al alcalde, David Castro, y otras autoridades.

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