El gobierno de Castro acusa de falta de contexto a Somos por su crítica a la auditoría del agua

El alcalde, David Castro, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia quiso hoy salir al paso de una comunicación difundida por Somos sobre la subvención de Augas de Galicia destinada a la realización de auditorías de saneamiento para detectar filtraciones, “co obxectivo de achegar á veciñanza todos os elementos necesarios para comprender o sucedido”.

Según explican desde la administración municipal, la convocatoria de este año introdujo un cambio en las condiciones de acceso a la ayuda, al exigir que la auditoría de saneamiento estuviera realizada previamente. Hasta ahora, el Ayuntamiento no tenía elaborada esa auditoría, ya que hacerla “suporía asumir o custo con fondos municipais sen ter garantida a concesión da subvención”.

“Esta circunstancia é relevante para comprender a decisión adoptada”, subrayan desde el ejecutivo local. El Ayuntamiento considera que, “ante a ausencia de garantías de financiamento, era necesario valorar o risco de comprometer recursos propios nunha actuación cuxo custo podía quedar integramente a cargo das arcas municipais”.

En este sentido, recuerdan que el Concello ya concurrió a convocatorias anteriores de este tipo de ayudas, sin resultar beneficiario, a pesar de completar la tramitación correspondiente. En aquellas convocatorias, la concesión de la subvención era previa a la elaboración de la auditoría, lo que permitía realizar el trabajo con una ayuda que cubría el cien por cien de su coste. Por el contrario, en las condiciones de la convocatoria actual, el Ayuntamiento tendría que asumir previamente el gasto de la auditoría sin tener la certidumbre de recibir posteriormente la financiación solicitada.

Necesidad de “contexto”

“O Concello respecta a función de fiscalización dos grupos municipais e o seu dereito a solicitar información e explicacións sobre as decisións adoptadas. Porén, considera que a veciñanza merece recibir información completa e contextualizada sobre a xestión municipal”, destacan. Por ello, piden “rigor” a la hora de trasladar este tipo de cuestiones a la opinión pública. “As valoracións deben ter en conta todos os elementos do procedemento, incluídas as condicións da convocatoria e as implicacións económicas que suporía asumir o custo da auditoría sen ter garantida a subvención”, insisten desde el gobierno de David Castro.

“Presentar os feitos sen este contexto pode levar a conclusións que non reflictan todas as circunstancias que rodearon a decisión”. “A transparencia tamén consiste en explicar por que se adoptan determinadas decisións e cales son os criterios que as sustentan, para que a veciñanza poida valorar a actuación municipal con toda a información dispoñible”. El Concello “seguirá traballando na procura de financiamento doutras administracións que permita avanzar na mellora dos servizos de saneamento e atender as necesidades da veciñanza”, concluyen.