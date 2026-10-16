A Illa impulsa un programa para prevenir las violencias machistas

Será en las Casas Modernistas | Gonzalo Salgado

La Concellaría de Educación e Igualdade de A Illa de Arousa impulsa ‘A peza que son’, un programa para prevenir las violencias machistas y promover el autocuidado de las mujeres.Se trata de un programa de talleres de prevención de las violencias machistas y promoción del autocuidado dirigido a las mujeres adultas del municipio. La iniciativa se desarrollará entre el 19 de octubre y el 7 de diciembre, con un total de ocho sesiones que tendrán lugar los lunes, de 19 a 21 horas, en las Casas Modernistas. La propuesta está diseñada por Anacos Educativos, entidad especializada en proyectos socioeducativos.

El programa busca crear un espacio de encuentro, confianza y participación en el que las mujeres puedan compartir experiencias, reflexionar sobre las realidades que atraviesan sus vidas y conversar alrededor de las violencias machistas y de las necesidades que, con frecuencia, quedan sin atender.

Inscripciones abiertas

Las plazas son limitadas y las mujeres interesadas pueden solicitar información y formalizar su inscripción a través del correo electrónico info@anacoseducativos.com o en el teléfono 694 21 64 84.

La edil de Educación e Igualdade, Lidia Barreiro, subraya la importancia de promover estas acciones.