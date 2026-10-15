La vivienda media en la Ría de Arousa: de 39 años y de 120 metros cuadrados

Cambados es, junto con Vilanova, uno de los dos municipios de O Salnés con la media de edad de sus inmuebles más elevada | Gonzalo Salgado

La media de edad de las viviendas en la Ría de Arousa supera los 39 años. Son construcciones consideradas antiguas, aunque ligeramente por debajo de la media gallega, que se sitúa en los 41 años de edad.

En cuanto a superficie de estas construcciones, los hogares arousanos son, de media, también mayores que los más habituales en Galicia, con unos 120 metros cuadrados por residencia, frente a los 106 que arroja el mismo cómputo a nivel autonómico.

Además, en los últimos años se aprecia una tendencia al alza de alternativas de régimen de tenencia más allá de la propiedad y del alquiler, los dos quizás más populares. Se trata de fórmulas como la cesión de uso —por ejemplo, la gratuita entre miembros de una misma familia—, el usufructo o el derecho de uso, entre otros mecanismos.

El parque de casas más antiguas es el de Cuntis, con 56 años de media. Ribadumia tiene el más moderno, con medias de 26 años.

La vivienda en propiedad sigue siendo la opción mayoritaria en las tres comarcas de Arousa, con un total de 60.522 residencias en este régimen, siempre según los últimos datos manejados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

No obstante, solo hay 5.014 viviendas en régimen de alquiler según estos datos, mientras que aquellas otras fórmulas como las cesiones de uso suponen 12.683 casos en Arousa.

La misma tendencia se aprecia en el conjunto de Galicia, aunque con cifras más próximas entre aquellos otros casos de tenencia (144.554), frente a los 134.252 alquileres registrados en estas tablas.

O Salnés cuenta con más casas modernas, pero también es la comarca de toda la Ría donde la superficie media de los hogares es menor

La propiedad sigue, con mucho, siendo la primera opción de tenencia de vivienda en toda la Comunidad Autónoma, contabilizándose un total de 812.235 residencias en este tipo de régimen.

Por comarcas

La comarca de Arousa con la vivienda más envejecida es también la más rural, la de Ulla-Umia, donde la edad media de las casas es de 41 años. No obstante, es también la comarca de la Ría donde los hogares alcanzan un mayor tamaño, con una superficie media de 130 metros cuadrados.

La edad media más antigua se sitúa en Cuntis, con 56 años, mientras que las más modernas se radican en Pontecesures, donde hay una media de 32 años.

O Barbanza es la segunda de las comarcas donde las casas son más antiguas de media, con 39 años. La superficie es de 118 metros cuadrados, ocupando también la segunda posición en tamaño.

La propiedad es el régimen más habitual, pero las cesiones y usufructos superan con mucho a los alquileres en estos municipios

Por municipios destacan los 44 años que alcanza la media de las casas en Rianxo, las más antiguas de media, frente a las más modernas, de Boiro, con un cómputo medio de 36 años. Las más pequeñas se ubican en Ribeira, con una media de 113 metros cuadrados, siendo, como es, la más urbana de estas localidades y donde hay mayor número de apartamentos y pisos.

La comarca de O Salnés es la que tiene un parque de vivienda más joven de media de estas tres, con una edad que resulta en 37 años. Por contra, es también donde las residencias son menores en tamaño, con una media de 112 metros cuadrados.

Por municipios, Cambados y Vilanova son las que tienen las medias de años más altas en la edad de sus viviendas, con 44 años. En el otro extremo, donde la media de edad de las casas es menor, se sitúa Ribadumia, con 26 años, siendo el municipio con hogares más modernos, de media, en toda la Ría.