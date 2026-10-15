La Diputación destina 400.000 euros para mejorar servicios básicos y viales de varias parroquias de Ribadumia

Las autoridades durante la visita a uno de los lugares donde se obra | Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra financiará íntegramente obras de mejora y ampliación de los servicios básicos y los caminos en las parroquias de Lois, Ribadumia, Besomaño, Leiro y Barrantes. Así se anunció hoy durante una visita del diputado Javier Tourís al municipio, junto al alcalde, David Castro, para visitar algunos de los lugares donde se obrará.

El organismo provincial aprueba este viernes dos ayudas económicas por valor de 400.000 euros para financiar íntegramente estas mejoras en el marco del Plan +Provincia, el plan de cooperación municipal que este año destina a Ribadumia cerca de un millón de euros.

Con estos fondos, el Ayuntamiento de Ribadumia llevará a cabo obras para dar más seguridad a varios tramos de caminos municipales de diferentes parroquias. De este modo, con la actuación se quiere ofrecer un mejor servicio y se dotará de una mayor accesibilidad a diversas parcelas con viviendas, posibilitando además el tránsito hacia parcelas agrícolas.

En concreto, con estos recursos se ampliará y se mejorará un camino en el lugar de Noval y la Travesía Castaños. Además, se harán mejoras similares de servicios en las calles Medoña, Trastada y Bouza, así como en el núcleo de O Freixo y en la calle Casaldarnos. También se trabajará en el entorno de la iglesia de San Fins de Lois y el camino de acceso al núcleo de Outeiro y se ejecutará un muro de contención, mejorando igualmente la red de recogida de pluviales en el entorno del núcleo de Seara.