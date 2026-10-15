El buen tiempo se alarga y retrasa las compras de otoño en el comercio local

Usuario ojea los productos de un comercio local en Vilagarcía de Arousa Mónica Ferreirós

El calendario dice que el otoño ya ha comenzado, pero en las calles todavía cuesta encontrar algunas de las señales habituales de esta época del año.

Las temperaturas suaves y la prolongación de un tiempo más propio de los últimos días del verano están condicionando el cambio de temporada en los comercios locales, especialmente en aquellos dedicados a la venta de ropa y calzado.

Con los termómetros manteniéndose en valores elevados para estas fechas, muchos consumidores siguen sin ver la necesidad de renovar su armario para los meses fríos.

Una circunstancia que se nota especialmente en productos como las botas, zapatos cerrados u otros calzados más abrigados que tradicionalmente comienzan a ganar protagonismo en los escaparates a medida que avanza septiembre y llega octubre.

Los comerciantes afrontan así una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia: el cambio de estación llega al calendario antes que al armario de los clientes. Las tiendas tienen ya sus colecciones de otoño e invierno disponibles, pero una parte de la demanda todavía permanece vinculada a prendas y calzados más ligeros.

Cambio de armario

Para el pequeño comercio el tiempo juega un papel importante en las decisiones de compra. Cuando las temperaturas bajan, aumenta la necesidad de disponer de prendas y calzado adecuados para afrontar el frío y la lluvia.

Sin embargo, cuando el buen tiempo se prolonga, los consumidores tienden a retrasar esas compras. La situación es especialmente evidente en el calzado. Comprar unas botas de invierno o unos zapatos cerrados pierde urgencia cuando todavía se pueden utilizar sandalias para los más calurosos, deportivas ligeras o zapatos más propios de entretiempo.

De esta manera, productos que normalmente comienzan a tener una mayor rotación en estas semanas permanecen durante más tiempo en las estanterías. Desde Zona Aberta explican que el problema no está necesariamente en una falta de interés por las nuevas colecciones, sino en el que el consumidor aplaza la compra hasta que realmente necesita utilizarla.

Es decir, puede gustar una determinada bota o un determinado zapato, pero la decisión de compra se retrasa si todavía no parece necesario incorporarlo al armario.

Esta circunstancia obliga además a los establecimientos a adaptarse constantemente al ritmo de la climatología. Las colecciones de otoño e invierno llegan a las tiendas con antelación, siguiendo los calendarios habituales del sector, pero la demanda no siempre responde al mismo ritmo.

Una temporada tardía

El cambio de temporada es uno de los momentos más importantes para los establecimientos dedicados a la moda. Con la llegada del otoño, las tiendas comienzan a sustituir progresivamente los productos más veraniegos por prendas y complementos de mayor abrigo. Sin embargo, cuando el buen tiempo se prolonga, esa transición resulta complicada.

Los escaparates pueden mostrar ya botas, chaquetas y prendas de punto, mientras que en la calle los clientes continúan vistiendo ropa ligera. En el caso del calzado, la diferencia resulta todavía más visible. Los botines y los zapatos cerrados requieren unas condiciones meteorológicas determinadas para convertirse en una compra prioritaria.

Mientras esas circunstancias no se dan, las ventas pueden mantenerse concentradas en productos de entretiempo. A esto se suma que el consumidor actualmente cuenta con una mayor capacidad para esperar y comparar. Si no necesita inmediatamente un producto, puede posponer la compra, consultar otras opciones o esperar a que cambie el tiempo antes de decidirse.

Pendientes del termómetro

Para los establecimientos de proximidad esta situación tiene una importancia especial porque las ventas de temporada permiten mantener un flujo constante de actividad durante el año.

Una llegada tardía del frío puede provocar que determinados productos tarden más en venderse y que la campaña de otoño arranque de forma más lenta aunque progresiva. El comportamiento de los clientes no depende únicamente del calendario.

La meteorología se convierte en un factor decisivo para determinar cuándo se produce realmente el cambio de temporada. Una semana de temperaturas más bajas puede modificar rápidamente esta tendencia.

Cuando llega el primer episodio de frío o de lluvia, la demanda puede cambiar de manera repentina y hacer que productos que hasta ese momento tenían una salida más lenta pasen a convertirse en artículos buscados.

Por eso, los comerciantes permanecen atentos a la evolución de las temperaturas durante estas semanas, ya que el objetivo es adaptar la exposición de los productos, las promociones y la gestión del stock a una demanda que puede variar de un momento a otro.

Los escaparates, ya en otoño

Mientras en la calle todavía predominan las prendas ligeras, en las tiendas el cambio de temporada ya es una realidad. Los establecimientos han sustituido progresivamente los artículos de verano por las nuevas colecciones y tratan de presentar al cliente productos que, por el momento, todavía no considera imprescindibles.

El escaparate adquiere así un papel especialmente importante. No solo sirve para mostrar las novedades, sino también para comenzar a despertar en el consumidor la necesidad de realizar ese cambio de armario. Una bota, un botín o un abrigo pueden llamar la atención del cliente antes incluso de que este tenga una necesidad inmediata de utilizarlos.

La exposición de los productos se convierte, por tanto, en una herramienta para anticipar las compras. Y precisamente en esa capacidad para captar la atención y dirigir el recorrido del cliente dentro de una tienda se centra una de las iniciativas impulsadas por la Asociación de Comerciantes de Caldas de Reis. Participaron doce comercios de ropa, calzado, ofimática y hogar.

Aprovechar “puntos calientes”

El comercio de Caldas promovió una campaña junto a locales de la zona con el objetivo de analizar y trabajar los denominados “puntos calientes” de las tiendas, aquellos espacios que concentran una mayor atención por parte de los clientes y que, bien utilizados, pueden convertirse en una herramienta para mejorar la exposición de los productos.

La iniciativa busca que los establecimientos puedan sacar el máximo partido posible a su espacio comercial.

No se trata únicamente de llenar escaparates o estanterías, sino de estudiar cómo se mueve el consumidor dentro del establecimiento, dónde dirige primero la mirada, qué productos encuentra al entrar y qué artículos tienen una mayor capacidad para llamar su atención.

La distribución de los productos, la colocación de las novedades o la creación de determinados espacios pueden marcar la diferencia a la hora de presentar una colección a los clientes.

En un momento en el que las ventas de determinados productos de temporada se están viendo condicionadas por el buen tiempo, cuidar estos espacios cobra todavía mayor importancia.

Si el consumidor no entra en la tienda con una necesidad concreta, la presentación del producto puede contribuir a despertar su interés.