Ribadumia mejora el acceso al punto limpio, que reabrirá en días

El delegado autonómico en Pontevedra y el alcalde visitaron hoy la zona | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia reabrirá el punto limpio de Leiro en cuestión de días. Ese es el compromiso trasladado hoy en el marco de una visita al entorno para anunciar una inversión de mejora de los acceso a esta infraestructura por importe que ronda los 48.000 euros.

Se trata de una acción del Ayuntamiento que cuenta con financiación a través del llamado Plan de Infraestruturas Rurais de la Xunta de Galicia, para la mejora y acondicionamiento de la Rúa Regueira, en Leiro.

Con tal motivo, la actuación recibió la visita del propio alcalde, David Castro, y del delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández

Las autoridades explicaron que tanto el acceso al punto limpio como hacia las instalaciones del Club Ciclista Ribadumia, también en el entorno, presentaban un estado de deterioro notable, lo que exigía labores de puesta a punto y reparación que se integraron en este proyecto de mejora de la zona.

Las obras incluyeron la renovación del firme, la mejora y ampliación de las canalizaciones y redes de servicios, como el del saneamiento, para terminar de perfilar un vial que también da acceso y servicio a más instalaciones municipales y a núcleos de viviendas. Igualmente, se aprovechó para mejorar la red municipal de abastecimiento de agua. Tal y como comentó el regidor, esta obra hoy visitada “chega ata o vial da Deputación”, en la que realizaron un “entronque de auga e mellora” de estas canalizaciones.

Punto limpio e inversionesEl regidor también concretó que el punto limpio “imos abrilo xa proximamente, se non é para a semana, para a seguinte”, poniendo punto y final así a años de falta de servicio en él.

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra señaló que la Consellería de Medio Rural tiene ya comprometidos unos 600.000 euros para obras a ejecutar en Ribadumia durante este año. Se trata de actuaciones fundamentalmente para la mejora de caminos, como pueden ser redes de conexión de concentraciones parcelarias, pero también otros viales de naturaleza rural que tienen por principal objetivo mejorar y facilitar la conexión y acceso hacia infraestructuras.