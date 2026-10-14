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Diario de Arousa

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Meaño

Meaño incorpora una nueva agente a su Policía Local para reforzar el servicio de seguridad

D. A.
14/10/2026 18:35
El alcalde recibió a la funcionaria que suma a la plantilla
El alcalde recibió a la funcionaria que suma a la plantilla
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El Concello de Meaño incorporó esta semana a una nueva agente al Cuerpo de Policía Local. El alcalde, Carlos Viéitez, recibió a la nueva funcionaria, a la que le dio la bienvenida y deseó muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, destacando la importancia de contar con un servicio de Policía Local próximo, eficaz y comprometido con los vecinos.

“Con esta incorporación, o Concello continúa avanzando no compromiso de mellorar os servizos públicos municipais, reforzar a seguridade cidadá e garantir unha atención próxima ás necesidades da veciñanza”, valoraron desde la administración municipal.

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