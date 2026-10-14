Meaño
Meaño incorpora una nueva agente a su Policía Local para reforzar el servicio de seguridad
El Concello de Meaño incorporó esta semana a una nueva agente al Cuerpo de Policía Local. El alcalde, Carlos Viéitez, recibió a la nueva funcionaria, a la que le dio la bienvenida y deseó muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, destacando la importancia de contar con un servicio de Policía Local próximo, eficaz y comprometido con los vecinos.
“Con esta incorporación, o Concello continúa avanzando no compromiso de mellorar os servizos públicos municipais, reforzar a seguridade cidadá e garantir unha atención próxima ás necesidades da veciñanza”, valoraron desde la administración municipal.