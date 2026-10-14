Esmar estrena su nueva sede en Covas de Lobos con un curso de pilates

Un momento de la actividad | cedida

La Asociación Esmar Non á Violencia inauguró su nueva sede, situada en la antigua escuela unitaria de Covas de Lobos, con un curso de pilates abierto a toda la ciudadanía, enmarcado en el programa +Xuntas de la Diputación de Pontevedra.

El curso cuenta ya con 25 personas inscritas. Las sesiones se desarrollan los martes y los jueves, de 20:30 a 22 horas, en la propia sede de la asociación.

El local fue cedido por el Ayuntamiento de Cambados a la asociación y, por ello, en la jornada inaugural participó también el alcalde de Cambados, Samuel Lago, que se acercó hasta la nueva sede para acompañar a la entidad en este primer día de actividad. “Para Esmar, é un día moi especial”, valoraron.