El PSOE acusa a la Xunta de “levar catro anos sen avanzar” en el centro de salud de Meis

Los socialistas durante una visita a la finca de Parga | cedida

El PSOE cargó hoy contra la Xunta y la Consellería de Sanidade, a quienes acusa de “levar catro anos sen avanzar” en el comprometido proyecto de creación de un nuevo centro de salud en Meis.

La alcaldesa, Marta Giráldez, denunció que la Xunta acaba de renovar en el 2026 el convenio para construir el nuevo centro de salud, cuatro años después de la firma del acuerdo inicial, sin que se realizara inversión ninguna en el municipio, afirma. La parte de la finca de Parga destinada al centro, señala, “segue como o primeiro día”.

Giráldez recuerda que en el 2022 el entonces conselleiro de Sanidade visitó Meis para firmar el convenio que articula esta actuación. “Hoxe, en outubro de 2026, tivemos que renovar novamente ese convenio porque ningunha inversión se fixo aínda no noso concello”.

Por su parte, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista Julio Torrado Quintela y Silvia Longueira Castro anunciaron que registrarán este jueves una pregunta oral en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego de O Hórreo para reclamar a la Xunta información sobre los plazos de la obra y explicaciones sobre estos retrasos.

Los socialistas recuerdan que el Concello adquirió en 2022 a finca de Parga para poner los terrenos a disposición de la Xunta. Entonces, el gobierno gallego se comprometió a licitar el proyecto en 2023 e iniciar las obras en 2024. Sin embargo, la licitación no se anunció hasta 2025 y la previsión trasladada por la Consellería situaba el comienzo de la construcción en 2026.