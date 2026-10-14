Arranca la construcción de un muro de madera para frenar la erosión en O Cabodeiro

Los trabajos comenzaron hoy mismo en el entorno | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa anunció hoy la puesta en marcha de las obras de construcción de un muro, en madera, para frenar la erosión del mar en este entorno natural. La actuación está presupuestada en 68.000 euros y los trabajos deberán estar completados antes del 20 de noviembre.

El proyecto consistirá en la instalación de pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro, que actuarán como pantalla protectora frente al avance del agua salada.

Desde el Concello destacan que “a solución elixida está baseada na natureza e busca o mínimo impacto visual e a máxima integración na contorna litoral”. De esta forma, “ao empregar a madeira como material, a intervención respecta o carácter do espazo e preserva a súa paisaxe, un dos grandes valores ambientais da zona”.

Frenar la pérdida de pinar

El alcalde, el socialista Luis Arosa, valoró que “empeza a materializarse unha actuación na que levabamos traballando moito tempo, porque O Cabodeiro non podía seguir perdendo piñeiral cada inverno”. “Queremos que as próximas xeracións poidan seguir paseando por este pinar, e para iso había que actuar antes de que fose tarde”.

Con esta intervención, desde el gobierno municipal de la localidad insular apuntan que avanzan así “na defensa do litoral e na conservación dun entorno natural moi apreciado polos veciños”.