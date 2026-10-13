O Concello de A Illa reforza a súa Policía Local coa incorporación ao Corpo dunha nova axente
O Concello de A Illa de Arousa comunicou que esta mañá tomou posesión da súa praza unha nova axente da Policía Local, que se suma ao Corpo municipal para reforzar deste xeito o servizo de seguridade e atención á veciñanza.
O alcalde, Luis Arosa, deu a benvida á nova axente e destacou que “esta incorporación é un paso máis no fortalecemento da Policía Local, un servizo esencial para a convivencia, a seguridade e o coidado do noso entorno”.
Ademais, lembrou que o Concello xa ten garantida outra praza que se incorporará o ano que vén, de tal xeito que o Corpo contará con un total de dúas novas prazas.
“Con estas incorporacións, o goberno local avanza no seu compromiso de dotar a Policía Local dos medios humanos necesarios para dar unha mellor resposta ás necesidades dunha illa que, especialmente en tempada alta, multiplica a súa poboación”, valoran desde o goberno municipal da localidade insular
Dende o Concello e dende o grupo de goberno quixeron hoxe, ademais, transmitir un desexo á nova axente de Policía de “moito éxito nesta nova etapa”.