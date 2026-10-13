La Mancomunidade refuerza su apuesta de turismo petfriendly en un salón sobre animales de compañía

La delegación comarcal en este evento, celebrado en Pontevedra | cedida

La Mancomunidade do Salnés hizo hoy un balance positivo de su participación en el IV Salón de Animales de Compañía de Galicia, celebrado del 9 al 11 de octubre en el Recinto Feiral de Pontevedra. Durante las tres jornadas, la entidad comarcal aprovechó este encuentro para dar a conocer la oferta turística petfriendly del Xeodestino O Salnés, acercando a los visitantes información sobre establecimientos, servicios y recursos turísticos que permiten disfrutar del destino en compañía de sus mascotas.

La presencia de la Mancomunidade permitió acercar la oferta turística del Xeodestino O Salnés a un público especialmente interesado en viajar con mascotas, un segmento turístico en crecimiento.

Entre las consultas más habituales que recibió la expedición saliniense en esta feria destacaron las relacionadas con alojamientos, establecimientos de restauración, actividades y espacios que permiten disfrutar de las vacaciones con mascotas.

Uno de los recursos que despertó especial interés fue la plataforma digital O Salnés Petfriendly, que reúne información práctica para facilitar la planificación de viajes y escapadas. “Mientras algunos visitantes ya conocían esta herramienta y valoraron positivamente su utilidad, otros tuvieron ocasión de descubrirla durante el salón”, explican.

Todo el año

La vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, Sabela Fole, y el delegado de Turismo, José Aspérez, estuvieron presentes en el acto de inauguración del salón, donde pusieron en valor la importancia de participar en encuentros especializados que permiten dar visibilidad al trabajo desarrollado por la entidad en los últimos años.

“El turismo con mascotas es una oportunidad para seguir ampliando nuestra oferta turística y llegar a visitantes que buscan destinos en los que puedan disfrutar de sus vacaciones sin separarse de sus animales”, señaló Fole.

Por su parte, Aspérez destacó el papel de este segmento turístico en la desestacionalización: “Una de las ventajas del turismo petfriendly es que no se limita a los meses de verano. Muchas personas buscan escapadas de fin de semana o pequeñas vacaciones durante todo el año, y queremos que encuentren en O Salnés un destino atractivo”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidade, David Castro, subrayó la importancia de mantener el contacto directo con este público. “Tenemos una oferta que merece la pena dar a conocer. Estar en estos encuentros nos permite hablar con las personas que están pensando en una escapada, resolver sus dudas y escuchar qué necesitan. Es un trabajo que hay que mantener para que esa promoción se traduzca en visitas y oportunidades para todos los concellos”.

La participación en el salón forma parte de la estrategia de promoción conjunta del Xeodestino O Salnés que desarrolla la Mancomunidade para impulsar el turismo con mascotas, dar visibilidad a los establecimientos que facilitan este tipo de viajes y ofrecer a los visitantes herramientas para organizar sus estancias.