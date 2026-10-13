A Deputación presenta o seu modelo de comunidades de auga ante a Unión Europea
Esta iniciativa é xa “referencia de futuro en Galicia e España”, cun milleiro de proxectos postos en marcha
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, presentou en Bruxelas o modelo da administración provincial para a xestión da auga a través dos plan de cooperación coas comunidades de usuarios de auga do territorio, os coñecidos como Plans +Aqua. Este resúmense nun investimento de 8,5 millóns de euros, un milleiro de iniciativas veciñais para a xestión deste recurso atendidas e unha “garantía de futuro” para as máis de 6.000 entidades de poboación repartidas polos 4.500 quilómetros cadrados de superficie da provincia, valoraron hoxe dente a institución pontevedresa.
Acompañado polo deputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís; o dirixente provincial expuxo diante de dirixentes de países da Unión Europea que están participando na capital belga na vixésimo cuarta edición da Semana Europea das Rexións o modelo das comunidades de usuarios de augas, un modelo único e propio da provincia de Pontevedra que “está a espertar o interese doutros territorios nacionais e internacionais”.
Os plans
Luis López detallou as principais conclusións destes plans, que van xa pola súa terceira convocatoria. Cada unha publicada “superou todas as expectativas”, o que levou á Deputación a ampliar as partidas orzamentarias de cada convocatoria, elevando o investimento ata os 8,5 millóns de euros para atender a totalidade das solicitudes, preto dun milleiro. A través do Plan +Aqua, sinalou López, cada beneficiario recibe ata 10.000 euros para modernizar as captacións, canalizacións e sistemas de control comunitarios; mentres que co +Novaqua impúlsase a constitución de novas comunidades.
Con todo, antes de detallar o calado destes programas, López quixo explicar aos dirixentes europeos que é unha comunidade de usuarios de auga, entidades veciñais pouco comúns nos países da Unión. “Unha comunidade de usuarios de auga é unha agrupación de veciños residentes nunha mesma aldea, localidade ou parroquia que se organizan para xestionar a subministración de auga aos seus fogares desde unha fonte próxima. Unhas fontes cuxo acceso non sempre é sinxelo. Atópanse en pozos a decenas centos de metros de profundidade ou en mananciais a decenas de quilómetros de distancia das casas. Este modelo non naceu hoxe, hai décadas que está en funcionamento. Imaxínen aos veciños dunha aldea de non máis de 100 ou 500 habitantes, sen grandes coñecementos en enxeñería hidráulica que conseguen organizarse para conducir a auga ata os seus fogares cos seus propios medios”, definiu o presidente. Un modelo que despois de décadas so subsiste nas Rías Baixas.
A presenza de auga na provincia é abundante, pero os problemas para a súa xestión, tamén. “Os nosos ríos son numerosos, pero o seu curso é curto, con gran pendente e pouco caudalosos”. “Somos unha das rexións máis chuviosas de Europa, pero cada ano sufrimos máis secas estivais que dificultan a subministración. E, ademais temos un territorio moi disperso”, concluiu.