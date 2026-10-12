La BUMM gana y bate récord en el Certame Galego de Bandas

Fue la culminación de meses de trabajo y ensayos | BUMM

La Banda Unión Musical de Meaño (BUMM) resultó ganadora de la máxima categoría de la edición XIX del Certame Galego de Bandas de Música. La formación meañesa alcanzó el peldaño más alto del podio, además, consiguiendo la máxima puntuación que el jurado otorgó nunca en la historia de este certamen, destacando la interpretación de los salinienses en obras de gran complejidad técnica. Alcanzaron así un 98,3 de puntuación en la Sección Primera.

Por detrás de la agrupación de Meaño se clasificaron la Banda de Música Municipal de Silleda, con 95,3 puntos, y la Banda Cultural de Salceda de Caselas, con 93,6 puntos. En la Sección Segunda, los primeros clasificados fueron la Banda Musical de Fornos con 97,77 puntos; segundos, los integrantes de la de la Banda de Música Santádega de Coles (88,13 puntos), seguidos por la Banda Musical de Lagares (82,05) y la Filarmónica Artística Pombalense (60,67 puntos).

Desde la BUMM reaccionaron a este triunfo a través de sus redes sociales: “Aínda emocionados por todo o vivido onte no Pazo da Cultura de Pontevedra despois de moitos meses de intenso traballo”. “O camiño non foi fácil pero si moi satisfactorio e motivador”.

“Foi un traballo duro, esixente, moitas horas de ensaio, de música, de convivencia, de risas, e tamén algunhas dificultades que fomos quen de superar todos xuntos, como a gran familia que somos”, valoraron. “Por iso, este premio ten un valor que vai máis alá do resultado: recolle o compromiso, a constancia e a ilusión de todas e todos os que o fixeron posible”. “Este premio é de toda a familia da Unión Musical de Meaño. Xuntos somos máis fortes”. “Parabéns aos nosos músicos e músicas pola súa entrega, por seguir dando o mellor de si cada día”. “Ao noso mestre, grazas Diego polo teu compromiso e profesionalidade”. También tuvieron palabras para las familias del os músicao, “por acompañar e apoiar”, a la Escuela de Müsica y al Concello.