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Diario de Arousa

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Ribadumia

Barrantes supera as dúas décadas de tradición na súa Festa da Vendima

Houbo misa, procesión, degustación de boliños preñados, música e comida de confraternidade

D. A.
12/10/2026 22:49
O bo tempo acompañou para poder desfrutar dunha xornada de celebracións, que se concentraron no entorno da capela e do centro social do lugar, con presenza tamén de autoridades
O bo tempo acompañou para poder desfrutar dunha xornada de celebracións, que se concentraron no entorno da capela e do centro social do lugar, con presenza tamén de autoridades
| Gonzalo Salgado
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Barrantes celebrou hoxe unha nova e existosa edición da súa Festa da Vendima. Promovida pola Asociación de Veciños desta parroquia de Ribadumia, tivo de novo degustacións, actos litúrxicos, música, baile e moita animación.

A xornada comezou sobre as 10 da mañá cunha alborada a cargo dos grupos de gaitas Volandeira de Cambados e Con de Xido de Castrelo.

Á unha da tarde programouse a misa cantada, seguida da degustación dos tradicionais boliños preñados.

Ás 14:30 horas, non faltou o tradicional xantar de confraternidade, que foi amenizado con música a cargo do Dúo Prisma.

O menú estivo composto por polbo, carne ao caldeiro, viños tinto e albariño, sobremesa, café e licores. A doazón foi de 40 euros para socios e 45 euros para non socios.

A festividade alcanzou este ano a súa XXI edición, superando así máis de dúas décadas de tradición e consolidándose plenamente no calendario festivo do outono nesta localidade ribadumiense.

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