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Diario de Arousa

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O Salnés

O Areeiro aconsella aplicar cobre en tempo seco para reducir o inóculo do mildio nas follas

Redacción Cambados
10/10/2026 20:49
Recoméndase as apliación antes da caída ao chan das follas
Recoméndase as apliación antes da caída ao chan das follas
Cedida
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A Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, aconsellou aplicar cobre en tempo seco e cando non faga vento para reducir o inóculo do mildio nas follas da vide antes de caer ao chan e facilitar o endurecemento ou agostado da madeira. Ademais, o centro dependente da institución provincial tamén recomendou eliminar os brazos mortos por patoloxías de madeira e ir podando as plantas con cortes limpos, sen rachos, en bisel e con tesoiras desinfectadas.

En canto ás froiteiras, nas que se teña finalizada a colleita, O Areeiro aconsella revisar a presenza de cancros e eliminar as ramas afectadas, protexendo os cortes maiores cunha pasta feita cun funxicida cúprico.  No que respecta ao kiwi, recoméndase colleitar coidadosamente os froitos en tempo seco e, unha vez rematada a colleita, aplicar un tratamento cúprico. Nas feixoas e nalgúns cítricos estanse a ver os efectos do ataque da mosca mediterránea da froita, cuxas larvas se alimentan da polpa e causan a podre e caída prematura dos froitos. Neste caso,  OAreeiro asegura que non hai posibilidade de controlar esta praga aínda que se poden instalar ao longo da campaña trampas para reducir o número de adultos e realizar aplicacións fitosanitarias.

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