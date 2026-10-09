La brecha salarial entre hombres y mujeres crece un 11% desde 2022 en O Salnés, hasta los 303,5 euros

El sector de la conserva es uno de los que más empleo femenino concentran Mónica Ferreirós

Un total de 303,50 euros. Esa es la diferencia entre las bases medias de cotización entre los hombres y las mujeres que viven en la comarca de O Salnés, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Una diferencia que, aunque es reseñable, sigue siendo 14 euros menos que la media gallega o las de O Barbanza (311) y Ulla-Umia (449,7). Sin embargo, la brecha no ha hecho más que acrecentarse en los últimos años. Hasta un 10,8% más que la diferencia de salarios entre géneros que se registraba en 2022, apenas cuatro años antes, cuando era de 273,9 euros.

Un indicador de desigualdad entre géneros que se observa en todos los municipios de la comarca saliniense de forma estable, en mucho caso por las reducciones de jornada, a las que las mujeres suelen acceder para favorecer la conciliación familiar, dándose un desequilibrio con los hombres, que optan menos por esta herramienta. También por los sectores que ocupan, especialmente visible, por ejemplo, en Ulla-Umia, donde el sector del metal lo ocupan mayoritariamente ellos.

De hecho, esta comarca es la que mayor base media de cotización tiene en toda Arousa. En los hombres se sitúa en 2.257,2 euros, mientras que en las mujeres se queda en 1.807,3 euros. Cifras altas con respecto a las otras dos comarcas arousanas, aunque sigue lejos de la media gallega. En el caso de O Salnés, ellos cotizan de media 2.095,4 y ellas 1.791,9 euros; mientras que en O Barbanza la base media es de 2.161,8 y 1.850,8 euros, respectivamente.

Por municipios, los salarios más altos se concentran en Pontecesures, donde la base media de cotización alcanza los 2.126,3 euros, seguido por Catoira (2.092,7), Portas (2.061,1), Vilagarcía (2.060) y Valga (2.056,2). En la otra cara de la moneda, los concellos donde los salarios son más bajos son en O Grove (1751,3), Meaño (1.779,5) y A Illa (1.868,1 euros), a marzo de 2026, según el IGE.

Precariedad en los jóvenes

Además de la brecha de género, la diferencia con los trabajadores jóvenes es también acuciante. Así, los menores de 29 años cotizan 505,7 euros menos que la media en la comarca de O Salnés, 431,4 euros en Ulla-Umia y 474,8 euros en O Barbanza. En cuanto a municipios, el que mayor brecha registra es Sanxenxo, con 590,2 euros, entre la media y los trabajadores más jóvenes.

Situación que vuelve a poner en el foco la situación de precariedad entre los más jóvenes, aunque la situación laboral arroja otros datos más esperanzadores, ya que de un 78,89% de los 31.664 cotizantes que había registrados en marzo de 2022, trabajan con un contrato indefinido, lejos del 67% que lo hacía hace cuatro años.

En cuanto a la base media de cotización, la cuantía también ha crecido considerablemente en este tiempo, dentro de la media gallega, situada en un 20%. En el caso de O Salnés, la media en marzo de 2022 estaba en 1.623,2 euros, situándose ahora en 1.938,9 euros (un 19,44% más), mientras que en O Barbanza también aumentó desde los 1.652,3 a los 1.996,2 euros, un 20,81% más. Sin embargo, donde el incremento fue mayor fue en la comarca de Ulla-Umia, que pasó de los 1.667,4 a los 2.041,7 euros, un 22,4% más.

Una subida salarial que, sin embargo, se ha visto opacada por la inflación y el incremento general de precios, especialmente en la vivienda y en productos básicos como la comida o el combustible. Vilagarcía, por ejemplo, se sitúa entre las ciudades de Galicia en las que más subió el precio de la vivienda por metro cuadrado en los últimos tres meses, según un estudio del por el portal inmobiliario Fotocasa. En el caso de la vivienda de segunda mano, en agosto la capital arousana aumentó el precio un 40,1% con respecto a su valor en el pasado año, mientras que La capital Ribeira, se coló también en este listado de Fotocasa, con una subida de un 27,7 por ciento desde agosto del año anterior.

Un incremento de precios que se come unas subidas de salarios que, aunque constantes en los últimos años en las comarcas arousanas, se han quedado por debajo del nivel de vida y también han sido insuficientes para acortar una brecha de género que no ha hecho más que ensancharse, también a nivel autonómico.