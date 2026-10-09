Guerra abierta en la Mancomunidade: “Vilanova non pode chantaxear aos demais concellos”

Representantes socialistas e un Pleno de la Mancomunidade Mónica Ferreirós

La financiación de la nueva tubería del colector litoral de Vilanova a Cambados ha provocado un nuevo cisma en el seno de la Mancomunidade do Salnés ante la posibilidad de que los nueve concellos de la comarca se repartiesen el 20% del total de la obra, alrededor de un millón de euros. Ante la negativa de los alcaldes socialistas, el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, amenazó con ir a los tribunales si el organismo supramunicipal no colaborase en la obra, advirtiendo incluso su voto negativo a la demandada tubería de abastecimiento de O Grove.

Durán valora ir a tribunales si la Mancomunidade no paga la tubería Más información

“Vilanova non pode vivir de chantaxear aos demais nin de facer pagar a súa ruína aos veciños doutros concellos”, respondió el isleño Luis Arosa, que ha encabezado la oposición a Durán entre los alcaldes socialistas. En esta línea, el regidor recuerda que la conducción de agua potable hacia O Grove es una competencia de la Mancomunidade do Salnés, mientras que el saneamiento es un tema estricatamente municipal: “Durán sabe perfectamente a diferenza, pero prefire mentir por omisión e confundir a xente para tapar o seu fracaso”. Una situación que Arosa vincula a la situación económica del municipio vecino, “que leva tres plans de axustes consecutivos”. “Se o Concello de Vilanova está endebedado ata as orellas, ese é o resultado da xestión de Durán e do seu goberno, e non vai ser a Arousa quen o saque do pozo”, concluyó.

Tubería de O Grove

Una dura crítica hacia Durán que compartió el alcalde de O Grove, José Cacabelos, que acusó a Durán de creer “que a Mancomunidade é un apéndice do Concello de Vilanova e, polo tanto, a manexa el e decide el ao seu antoxo”. En cualquier caso, el alcalde meco lo tiene claro: “A Mancomunidade si que ten a competencia do abastecemento de auga en alta, pero do saneamento nada de nada”, sentenció.

“Se imos abrir esa posibilidade non chega o orzamento da Mancomunidade nin os dos concellos” para hacerse cargo de todos los compromisos. “A Illa de Arousa está facendo unha depuradora onde tivo que aportar unha parte de financiación municipal, Vilagarcía o mesmo, e en outros ámbitos tamén”, recordó Cacabelos.

Asimismo, el alcalde grovense recordó que tras ser nombrada presidenta la socialista Marta Giráldez, Durán incluso optó por abandonar la Mancomunidade “con un enfado dun neniño pequeño” deicidiéndose por crear un geodestino con Catoira, Valga y Cesures “fóra do ámbito do Salnés”.