Meaño moviliza tres millones para aceras, pavimentaciones, humanizaciones y caminos

Vista de la Casa Consistorial meañesa | cedida

El Concello de Meaño suma diferentes inversiones por valor de más de tres millones de euros para mejoras de pavimentos, aceras, humanizaciones y caminos. Se integran acciones financiadas con fondos propios por valor de 510.000 euros; 1,5 millones de colaboraciones con la Diputación y 1,1 millones de la Xunta.

Entre las actuaciones previstas destacan la humanización del entorno del Ayuntamiento, la humanización del vial centro de Dena-Abuín-carretera de A Igrexa, la continuación del plan de pavimentación de viales en diferentes partes del municiopio y la construcción de aceras en la PO-303 en Xil-Picón-O Pazo-Tanoira.

La inversión se completa con actuaciones destinadas a la mejora de los caminos rurales y de las comunicaciones entre los diferentes núcleos.

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, destaca que se trata de un esfuerzo inversor “moi importante”, posible gracias a la colaboración entre las distintas administraciones y a la capacidad de su ejecutivo para captar recursos destinados a actuaciones “prioritarias”. “Estamos falando dun investimento superior aos tres millóns de euros que vai ter unha repercusión directa no día a día dos nosos veciños. Queremos seguir mellorando as rúas, os camiños, as beirarrúas e os espazos públicos, porque manter e renovar as infraestruturas é fundamental para seguir facendo de Meaño un concello máis cómodo, accesible e con mellores servizos”, señala el regidor. Se busca además que que “os investimentos cheguen ao maior número posible de parroquias”, valoraban.