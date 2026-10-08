Los jubilados de Sabia Vella deciden crear la cooperativa para su residencia

Representantes de la entidad mantuvieron hace meses contactos con los alcaldes de la zona Cedida

La asociación de jubilados y pensionistas Sabia Vella de Galicia anunciaron ayer que, en la última reunión de su junta directiva, se acordó constituir una sociedad cooperativa para “poner en funcionamiento lo antes posible una residencia de mayores en la comarca del Salnés”.

La idea de este proyecto se había anunciado hace meses y ahora comienza así a tomar forma.

Explican que “podrán asociarse a esta cooperativa todas las personas que lo deseen, cumpliendo algunos requisitos”, como los de ser “jubilados o pensionistas, no dependientes que piensen en convivir, compartir y realizar todo tipo de actividades, con otros semejantes”. “Jubilados y pensionistas dependientes, en ambos casos serían socios usuarios”, detallan.

También buscan a “personas que aún no siendo jubilados ni pensionistas, piensen que este proyecto es interesante para su futuro”, y que tendrían preferencia de plaza en el futuro. Y trabajadores que por “su profesión tengan relación con alguna de las que se realizan habitualmente en una residencia de mayores”. Estos “obtendrían un puesto de trabajo” y “tendrían preferencia a la hora de solicitar ser usuario”.

Las inscripciones

Indican que “la inscripcion de todas las solicitudes se realizará por riguroso orden de llamada o correo electrónico”.

De esta forma, las personas interesadas en consultar más datos sobre esta iniciativa y en adherirse a la futura sociedad cooperativa pueden llamar al número de teléfono 672 266 435, o enviar un correo electrónico a la dirección sabiavellagalicia@gmail.com.

La entidad asociativa lleva meses estudiando el proyecto han llegado incluso a estudiar propiedades como un antiguo hotel para la construcción de la futura residencia. La idea nace de la necesidad de plazas y ante la pasividad que ven en la administración.