Durán valora ir a tribunales si la Mancomunidade no paga la tubería

La obra, esperada durante años, pretende sustituir un colector general de saneamiento que produce habituales vertidos a la costa, como este, en As Patiñas | Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, se plantearía ir “a la Justicia” si finalmente el resto de ayuntamientos optan por que la Mancomunidade no financie la parte municipal del coste —un millón de euros— de la nueva conducción de saneamiento entre su municipio y el de Cambados. Para el popular, un “no” de la entidad comarcal a mancomunar este gasto entre los nueve municipios supondría “un agravio”, toda vez que ya se habría hablado —que no votado— para financiar entre todos la futura tubería de abastecimiento hacia el municipio de O Grove. “Si la votación nos obliga, tendremos que ir a tribunales, por una injusticia total y absoluta”, valora.

De la otra parte, el regidor de A Illa, el socialista Luis Arosa, y el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, se posicionaron abiertamente en contra del mancomunar ese gasto. Otros alcaldes socialistas de la comarca mostraron también su preferencia por el “no” a compartir la inversión, aduciendo como núcleo del argumento que la Mancomunidade comparte inversiones en materias de su competencia, como es el abastecimiento de agua, pero no de materias municipales como el saneamiento.

Sin embargo, ese extremo no convence para nada a Durán. El alcalde de Vilanova afirmaba hoy que la “tubería vieja”, la conducción actual en mal estado que hay sustituir, ya había sido asumida en los años 90 por la Mancomunidade e insta incluso a quienes opinen lo contrario a buscar el expediente en los archivos comarcales.

Cambados pagaría su parte íntegra solo si esta se calcula en función de usuarios que vierten a la canalización

También recordó que “la depuradora de Cambados” fue asumida por la entidad comarcal, siendo como son dos infraestructuras netamente de saneamiento, la misma materia que la que ahora afecta a Vilanova. “También pusimos la del Umia”, recuerda.

Pero a mayor abundamiento, subraya el hecho de que esta conducción no solo afecta o beneficia a Vilanova, sino a otros dos municipios: Cambados y e incluso Vilagarcía, como también reconoce el regidor cambadés. Se trata de un pequeño núcleo de viviendas en Aralde, cuyo saneamiento vierte a esta conducción. Por ello, en rigor, la infraestructura por As Patiñas beneficia en realidad a tres de los nueve municipios.

Todavía sin convenio

No obstante, todos coinciden en que la mayor aportación de aguas fecales a esta tubería procede de usuarios ubicados en el término municipal de Vilanova. Y esta es la cuestión sobre la que quiere llamar la atención el alcalde de Cambados.

El socialista Samuel Lago respondía hoy a esta polémica a nivel comarcal que “antes de facer ningún plantexamento imos ver que parte, financeiramente, nos corresponde a Cambados”.

Efectivamente, un 20% del coste total de la obra compete a los ayuntamientos, pero “Cambados aínda non recibiu ese convenio” de la Xunta, en el que se explicitaría el reparto de la cuota de financiación municipal.

La “proposta anterior”, recuerda Lago, “era que a financiación era ao 100% de Augas de Galicia”, mientras que ahora la entidad autonómica solo asume el 80% del total, dejando este 20% en manos de los concellos. “Ese 20% que din agora, hai que velo. É un millón de euros e non é o mesmo que sexa un reparto ao 50%”, es decir, medio millón que debe aportar Cambados y otro medio millón Vilanova, que un reparto de financiación “con criterios proporcionais”. Esto sería, por ejemplo, “que se pague en función das cantidades de auga verquidas”. En ese caso, si se tiene en cuenta el número de usuarios de cada concello, en el gobierno de Cambados “si estariamos dispostos a asumir unha parte, pareceriame xusto”.

Y es que así saldría claramente más barato el coste para el Ayuntamiento cambadés, “dada a pouca cantidade de auga que aportamos, só desde Tragove”. “Sendo así, estaría disposto a asumir iso, sen pelexas nin con Augas de Galicia nin coa Mancomunidade”.

O lo que es lo mismo: de seguir planteando un reparto por mitades, Cambados buscaría alternativas. “Non estou disposto a asumir que Cambados enriba de recibir as augas” de esa conducción “na nosa depuradora, aínda teñamos que pagar as obras para facelo, cando, é obvio, a obra beneficia a toda a Ría, pero cada un ten que ser responsable das súas augas”.

Durán es todavía más tajante y pregunta al regidor de A Illa, el socialista más abiertamente crítico hasta el momento con mancomunar el gasto: “¿El alcalde de A Illa está dispuesto a no pagar la tubería de Vilanova pero sí la de O Grove? ¿O tampoco pagará la de O Grove? Que le diga a los vecinos lo que va a hacer”.

El vilanovés tiene claro también que plantearán la cuestión en el órgano comarcal, “por supuesto”. Y si sale un “no”, “me niego a votar la de O Grove”. “Si se paga la de todos, se paga la de todos”. “¿O qué pasa? ¿La única diferencia es que en un sitio gobierna el PP y en el otro el PSOE?”, concluye opinando que esto sería “sectarismo”.