Aportan más de 600.000 unidades de almeja para regenerar los bancos productivos de la Cofradía de Vilanova

Las autoridades, durante la recepción de la semilla, hoy en la lonja | cedida

La Cofradía de Vilanova de Arousa recibió más de 600.000 unidades de almeja para regenerar bancos productivos para el marisqueo. En concreto, se trata de lotes que suman cerca de medio millar de pequeños ejemplares de almeja japónica, financiados a través de un convenio entre el Pósito y el Ayuntamiento, y unos 110.000 de almeja babosa que paga la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar.

La recepción de los ejemplares se oficializó hoy en un acto en la sede de la lonja, con presencia de la directora xeral del departamento autonómico, Ángelez Vázquez; el alcalde, Gonzalo Durán, y el patrón mayor, Lino Díaz.

Desde la Consellería indicaron que “estas intervencións encádranse nas medidas técnicas de restauración ambiental articuladas para facer fronte ás perdas de biomasa derivadas dos episodios de fortes choivas e baixada de salinidade rexistrados durante o ano, que requiriron a adaptación dos plans de explotación e o peche temporal da actividade extractiva para favorecer a rexeneración natural dos recursos”.

La actividad se desarrolla al amparo de los proyectos de restauración y del convenio subscrito entre la Xunta y el Pósito, con un presupuesto superior a los 483.500 euros. Este marco de trabajo programa diversas tareas sobre los arenales, como el acondicionamiento del sustrato, el control de especies depredadoras y la realización de muestreos periódicos para evaluar la evolución de las poblaciones y restablecer la capacidad productiva de las zonas marisqueras. El acuerdo de la Cofradía con el Concello, por otra parte, supone dos aportaciones de marisco y fue aprobada en Pleno en apoyo a este colectivo vilanovés.