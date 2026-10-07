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Vilanova

Vilanova licita la compra de dos vehículos eléctricos, para la Policía y la recogida de residuos

Beni Yáñez
07/10/2026 22:45
Un coche del Cuerpo policial, en imagen de archivo
Un coche del Cuerpo policial, en imagen de archivo
| GonzaloSalgado
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El Concello de Vilanova de Arousa ha sacado a licitación dos contratos para la adquisición de dos vehículos eléctricos. Uno de ellos será para el Cuerpo de la Policía Local y otro para recogidas específicas de biorresiduos y servicios ambientales.

El primero de ellos sale a concurso por un importe base de 52.000 euros, mientras que el segundo lo hace por 99.173,55 euros.

En el caso del coche que se quiere comprar para la Policía, se explicita que ha de ser eléctrico cien por cien con autonomía de 440 kilómetros, SUV, de cambio automático, cinco puertas y color blanco, con potencia mínima de 215 caballos y un plazo de garantía de mínimo de 48 meses.

También se buscan otro tipo de prestaciones, como en materia de seguridad (ABS, control de estabilidade, antivuelco, sistema de control de tracción y demás), retrovisores eléctricos, control de crucero, pantallas táctiles, sensores de aparcamiento, cámaras y portón trasero eléctrico, entre otros. Se ha de entregar dotado de elementos policiales como sirenas con megafonía, modernos rotativos de luces, focos, desfibrilador, extintor, mantas isotérmicas y rotulación.

Servicio ambiental

El cuanto al vehículo industrial para recogidas de biorresiduos, ha de ser también eléctrico, con potencia mínima de 177 caballos, con cabina de tres plazas, caja basculante, grúa hidráulica, recogida separada de residuos, ganchos, pinza y demás útiles.

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