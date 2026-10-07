La Diputación y Meis firman un convenio de 600.000 euros para mejorar el acceso al CPI

Luis López y Marta Giráldez, en la rúbrica del acuerdo | cedida

La Diputación de Pontevedra y el Concello de Meis oficializaron hoy el acuerdo que permite financiar con alrededor de 600.000 euros la mejora prevista en el vial de acceso al colegio CPI Mosteiro. El pacto se selló en el pazo provincial, en la firma del correspondiente convenio entre el presidente provincial, Luis López, y la alcaldesa, Marta Giráldez.

La obra la financia al cien por cien la institución pontevedresa, a través de la segunda convocatoria del llamado Plan Extra (500.000 euros) y el +Provincia (88.235 euros), con el objetivo de avanzar en la “transformación dos espazos públicos e á mellora da seguridade viaria”.

La actuación

Según explicaron desde la Diputación, en la calle Alcalde Jorge Casal y Praza de España se ejecutará una nueva plaza en pavimento de hormigón con diferentes acabados, se instalarán elementos de mobiliario urbano, iluminación y zonas verdes. Para la conexión con la citada Praza de España se construirá una senda de pavimento de granito más ancha que la actual, para la que se procederá a estrechar el carril de circulación, ocupando los terrenos de una construcción cedida al Ayuntamiento.

Por otro lado, en el vial trasero del CPI Mosteiro y en la conexión con la carretera EP-9402, se acometerá una mejora de la plataforma del vial de titularidad municipal, se hormigonará la cuneta para mejorar la recogida de las aguas pluviales y se renovará el alumbrado público.

Además, se creará un acceso peatonal desde la plataforma de desembarco de los usuarios del transporte escolar hasta el interior del CPI Mosteiro, quedando la explanada limitada al tránsito de autobuses y el espacio reservado para el tráfico peatonal.

“É unha obra moi demandada, que beneficia a 300 familias, e agradecemos á Deputacion de Pontevedra o Plan Extra porque nos vai permitir levar a cabo unha das obras máis importantes que demandaba a nosa veciñanza”, valoró la regidora. “Parabéns ao concello e á provincia por outro proxecto estratéxico que transforma os espazos público”, dijo López.