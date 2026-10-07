El bipartito de A Illa se opone a que la Mancomunidade pague parte de la tubería de Vilanova a Cambados

La conducción salvará el Rego do Alcalde bajo la nueva pasarela | Gonzalo Salgado

Los dos socios del gobierno de A Illa de Arousa mostraron hoy su rechazo frontal a que la Mancomunidade de O Salnés asuma el pago del 20% del precio que deben repartirse los ayuntamientos de Vilanvoa y Cambados para la instalación del nuevo colector litoral de saneamiento entre estas dos localidades.

Tanto el regidor isleño, el socialista Luis Arosa, como el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, dejaron clara su oposición frontal a que el importe municipal se reparta entre los nueve ayuntamientos de la comarca a través del órgano mancomunado.

Arosa reafirmaba que “este alcalde mantén un firme non a que o 20 % do colector litoral Vilanova–Cambados, que roza o millón de euros, se reparta entre os nove concellos do Salnés”. Califica de “inaceptable” que “se pretenda cargar aos veciños da Illa as obrigacións financeiras e a débeda doutro municipio.”.

De hecho, recordó el esfuerzo que su propio ayuntamiento, más pequeño que Cambados o Vilanova, realiza en materia de saneamiento para “mellorar a Ría”: 1,7 millones de euros que el Ayuntamiento aporta para la nueva depuradora que construye el Estado en Niño de Corvo y una aportación de 250.000 euros que el Concello también inyecta de sus arcas para completar una mejora de conducciones de saneamiento que la Xunta financia en un 80%. Es el mismo porcentaje que la administración autonómica asume para el colector por As Patiñas.

“A Illa ten que pagar eses case dous millóns para verter á Ría de Arousa augas máis depuradas. Imos repartir esa factura entre todos os concellos? Está de acordo a Mancomunidade?”, cuestiona Arosa. “Que Vilanova pretenda que lle pague o seu colector a Mancomunidade, é dicir, os veciños de nove concellos, é unha tomadura de pelo. E que a Mancomunidade o estea a valorar en lugar de cortalo de raíz, un erro moi grave”, lamenta el regidor sobre las recientes declaraciones del presidente del ente comarcal, el ribadumiense David Castro.

“A Mancomunidade non é un caixeiro automático para quen non sabe xestionar as súas contas. Vilanova pide isto porque non ten cartos, porque está endebedada”, critica el socialista.

También el BNG

En el mismo sentido se pronunció el teniente de alcalde de A Illa. “Se Gonzalo Durán non ten cartos para arranxar os seus caños, é un problema del, non dos demais concellos da comarca”, valora Manuel Suárez.“Desde o Concello da Arousa queremos deixar clara a nosa posición: non imos poñer nin un só euro para arranxar a rede de saneamento de Vilanova.”

Señala además la comparación que se había hecho con la tubería de abastecimiento a O Grove que sí asume la entidad comarcal. “David Castro é Gonzalo Durán saben que unha cousa é a rede de abastecemento de auga potable en alta, que é competencia da Mancomunidade, e outra son as redes municipais de saneamento, que corresponden a cada concello e son competencias propias. Non se poden mesturar as responsabilidades para buscar que todos acabemos pagando unha infraestrutura municipal de Vilanova”, argumenta defendiendo el “no” de A Illa de Arousa.