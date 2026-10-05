La Xunta asfaltará viales de una docena de puertos arousanos a través de un contrato autonómico de 4,1 millones

Reposición del firme en el entorno portuario de un municipio de Arousa Cedida

La Xunta destinará más de cuatro millones de euros (4.105.857) en obras de reposición y refuerzo de firmes en los viales de 34 puertos de titularidad autonómica a nivel gallego, doce de ellos situados en municipios arousanos. Se trata de los muelles de Aguiño (Ribeira), Castiñeiras (Ribeira), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Cabo da Cruz (Boiro), Bodión (Boiro), Vilanova, O Xufre (A Illa), Tragove (Cambados), Santo Tomé (Cambados), Pedras Negras (O Grove) y Portonovo (Sanxenxo).

Los trabajos salen la licitación por un importe inicial de 4,1 millones de euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de quince meses. Los documentos y los pliegos del concurso están disponibles desde hoy en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante, y en la página web oficial del departamento de Portos.

Desde la Xunta destacaron que esta campaña da continuidad a las dos anteriores ejecutadas en los años 2023 y 2025 e incluirá actuaciones como la realización de nuevas capas de firmes de refuerzo con mezcla bituminosa de 5 centímetros de espesor o la rehabilitación del firme en las zonas donde el pavimento se considera agotado. Igualmente se considera la reposición de firmes de hormigón armado o el saneamiento de explanadas donde corresponda.

Hay que tener en cuenta que las zonas portuarias tienen un mayor tránsito y esto hace que estén sometidas la más desgaste. El gobierno gallego refuerza su compromiso de mantener en condiciones óptimas estas infraestructuras de grande importancia para el sector marítimo-pesquero gallego.