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O Salnés

La Xunta asfaltará viales de una docena de puertos arousanos a través de un contrato autonómico de 4,1 millones

Actuará en muelles de Ribeira, Boiro, A Pobra, Vilanova, A Illa, Cambados, O Grove y Sanxenxo, en el caso de la Ría

A. Louro
05/10/2026 21:11
Reposición del firme en el entorno portuario de un municipio de Arousa
Reposición del firme en el entorno portuario de un municipio de Arousa
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La Xunta destinará más de cuatro millones de euros (4.105.857) en obras de reposición y refuerzo de firmes en los viales de 34 puertos de titularidad autonómica a nivel gallego, doce de ellos situados en municipios arousanos. Se trata de los muelles de Aguiño (Ribeira), Castiñeiras (Ribeira), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Cabo da Cruz (Boiro), Bodión (Boiro), Vilanova, O Xufre (A Illa), Tragove (Cambados), Santo Tomé (Cambados), Pedras Negras (O Grove) y Portonovo (Sanxenxo).

Los trabajos salen la licitación por un importe inicial de 4,1 millones de euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de quince meses. Los documentos y los pliegos del concurso están disponibles desde hoy en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante, y en la página web oficial del departamento de Portos.

Desde la Xunta destacaron que esta campaña da continuidad a las dos anteriores ejecutadas en los años 2023 y 2025 e incluirá actuaciones como la realización de nuevas capas de firmes de refuerzo con mezcla bituminosa de 5 centímetros de espesor o la rehabilitación del firme en las zonas donde el pavimento se considera agotado. Igualmente se considera la reposición de firmes de hormigón armado o el saneamiento de explanadas donde corresponda.

Hay que tener en cuenta que las zonas portuarias tienen un mayor tránsito y esto  hace que estén sometidas la más desgaste. El gobierno gallego refuerza su compromiso de mantener en condiciones óptimas estas infraestructuras de grande importancia para el sector marítimo-pesquero gallego.

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