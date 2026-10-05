La Mancomunidade do Salnés clausura el XIV Plan de Emprego con una inserción laboral del 83%

Foto de familia en el acto de clausura Cedida

La Mancomunidade do Salnés clausuró ayer la décimo cuarta edición del Programa Integrado de Emprego, que contó con una inserción laboral del 83%. Durante el acto se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los candidatos participantes, reconociendo el esfuerzo y el compromiso demostrados a lo largo de esta edición. Un documento que “acredita una parte del camino recorrido, pero , sobre todo, representa nuevas herramientas para seguir avanzando hacia el empleo”, según destacaron desde la Mancomunidade.

Asimismo, la institución comarcal destacó el éxito de la apuesta por la formación, la orientación y la adquisición de experiencia como herramientas fundamentales para mejorar las oportunidades de accesos al mercado laboral. Así, al cierre de esta nueva edición, 83 de los 100 participantes en el programa ya están trabajando.

Durante la edición se realizaron alrededor de una treintena de cursos, nueve talleres de empleo y 625 orientaciones, que permitieron a las personas participantes “eforzar su perfil profesional, ganar experiencia y afrontar con mayores herramientas los procesos de selección”. Un objetivo de conseguir un puesto de empleo, que 83 de ellos ya han logrado.