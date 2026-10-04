Una limpieza voluntaria en medio kilómetro del río Umia retira más de 100 kilos de basura
El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) participó hoy en una nueva limpieza voluntaria en el río Umia en Pontearnelas, enmarcada en el Proxecto Ríos de Adegas.
En total, fueron quince personas participantes, que actuaron en un tramo de medio kilómetro a lo largo del cauce a su paso por esta localidad, en el corazón de la comarca. En poco más de una hora, retiraron alrededor de 100 kilos de basura, unos 400 litros en volumen.
“Uns 200 litros foron de latas e plásticos, o que mais; 60l de cartóns e papeis, dúas botellas de vidro, ladrillos, unha roda, un ferro oxidado e unha reixa metálica”, detallan desde la entidad.
Desde el CES también quisieron hacer un “chamamento a toda a cidadanía para concienciarnos dos danos que fai na natureza o noso lixo”.
“E ás Administracións que fagan unha reflexion sobre a non conveniencia de urbanizar a natureza. Está claro que as papeleiras e as farolas ao carón do río non fan mais que impactar no medio. A natureza do río non debe estar iluminada de noite (altera o seu ciclo) e as papeleiras so xeran focos de lixo que é diseminado polo vento e a posible propagación de pragas (ratas, vespas, moscas...) que nel se alimentan medrando así a súa poboación”, consideran.
ASí, apuestan por “só poñer contentores de recollida selectiva e con tapa nas inmediacions do merendeiro da ponte nova e retirar o resto das papeleiras da ruta fluvial”, concluyen.