Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Una limpieza voluntaria en medio kilómetro del río Umia retira más de 100 kilos de basura

B. Y. O Salnés
04/10/2026 19:42
Un momento de la recogida de hoy
Un momento de la recogida de hoy
| cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) participó hoy en una nueva limpieza voluntaria en el río Umia en Pontearnelas, enmarcada en el Proxecto Ríos de Adegas.

En total, fueron quince personas participantes, que actuaron en un tramo de medio kilómetro a lo largo del cauce a su paso por esta localidad, en el corazón de la comarca. En poco más de una hora, retiraron alrededor de 100 kilos de basura, unos 400 litros en volumen.

“Uns 200 litros foron de latas e plásticos, o que mais; 60l de cartóns e papeis, dúas botellas de vidro, ladrillos, unha roda, un ferro oxidado e unha reixa metálica”, detallan desde la entidad.

Desde el CES también quisieron hacer un “chamamento a toda a cidadanía para concienciarnos dos danos que fai na natureza o noso lixo”.

“E ás Administracións que fagan unha reflexion sobre a non conveniencia de urbanizar a natureza. Está claro que as papeleiras e as farolas ao carón do río non fan mais que impactar no medio. A natureza do río non debe estar iluminada de noite (altera o seu ciclo) e as papeleiras  so xeran focos de lixo que é diseminado polo vento e a posible propagación de pragas (ratas, vespas, moscas...) que nel se alimentan medrando así a súa poboación”, consideran.

 ASí, apuestan por  “só poñer contentores de recollida selectiva e con tapa nas inmediacions do merendeiro da ponte nova e retirar o resto das papeleiras da ruta fluvial”, concluyen.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620