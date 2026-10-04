La Carreira de Leo vuelve a reunir a cientos de personas para la investigación de enfermedades raras

La jornada se convirtió en una de las imprescindibles ya en el calendario festivo y solidario de la provincia, con participantes llegados de varios municipios | Mónica Ferreirós

O Mosteiro acogió hoy la IV edición de la Carreira de Leo, reu-niendo de nuevo a centenares de participantes en una jornada lúdica, deportiva y solidaria, con actividades durante todo el día.

Todo lo recaudado este año se repartirá en favor de la Asociación Síndrome CTNNB1 y de Asgpoh (Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva), en la voluntad de la organización en ayudar a la investigación sobre enfermedades raras.

Durante la maña se escalonó la celebración de las diferentes modalidades, entre la andaina y las categorías de la carrera, con salida de la absoluta poco después de las 11 horas.

Hubo durante todo el día actividades para toda la familia, con hinchables, actividades infantiles, animación musical y otros atractivos. La madrina de esta edición fue además Desirée Vila, atleta paralímpica de salto de longitud.

La cita también incluyó la asistencia de autoridades, en una edición que gana peso también en actividades y jornadas previas.

Así, durante el verano se organizaron varias quedadas de running y en diferentes partes de la comarca. Posteriormente, se celebraron unas nuevas jornadas y charlas “inspiradoras” sobre enfermedades raras y deporte inclusivo.

El objetivo fue “cubrir todos os gastos do evento para que cada inscrición na andaina ou nas carreiras recaia directamente nas causas coas que contribuímos neste 2026”.

A falta de computar los datos de la edición de este fin de semana, desde la organización hacían balance de las tres anteriores: “en tres edicións, grazas a implicación de moita xente pequena facendo cousas grandes, conseguimos reunir máis de 6.200 participantes e 76.000euros para investigación”.

La prueba fue puesta en marcha por los padres del pequeño Leo, nacido en Meis en 2001, afectado de una mutación genética rara, que terminó falleciendo en 2022 y cuyo legado sigue vivo ahora en estos eventos.