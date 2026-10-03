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Vilanova

Villaverde destaca la “modernización” en el estreno de la ampliación de Mariscos Gilmar

D. A.
03/10/2026 20:40
La conselleria presidió ayer el acto de inauguración
La conselleria presidió hoy el acto de inauguración
| Mónica Ferreirós
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La Conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó hoy la apuesta por la inversión, la innovación y la modernización del tejido empresarial como elementos fundamentales para seguir reforzando la competitividad de la cadena mar-industria gallega. Lo hizo durante la inauguración de la ampliación de las instalaciones de Mariscos Gilmar, en Vilanova.

Villaverde puso en valor el crecimiento de una compañía con más de cuatro décadas de trayectoria, especializada en la transformación y comercialización de pulpo y con una importante presencia internacional

Mariscos Gilmar resultó beneficiaria de una ayuda de 547.587 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo,  para el proyecto de mejora de la nave industrial y optimización de su proceso productivo. La actuación supuso una inversión total superior a los 1,16 millones de euros. La empresa cuenta, además, con otra ayuda concedida este año de 223.803 euros para una inversión de 447.606 euros destinado a mejoras complementarias en su línea de transformación. Entre las actuaciones previstas figuran medidas de eficiencia ambiental, mejoras en las condiciones de seguridad e higiene, nuevos sistemas de control e inversiones en la organización y gestión de las instalaciones.

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