Meis reúne a sus mayores en una nueva edición de su Xuntanza, en el pabellón de O Mosteiro

Asistentes a la multitudinaria cita | Mónica Ferreirós

El pabellón polideportivo de O Mosteiro acogió hoy la que es ya XVI Xuntanza das Nosas Persoas Maiores, en la localidad saliniense de Meis.

La cita estaba especialmente dirigida a mayores de sesenta años, residentes en el municipio, aunque abierta también a empadronados en otros ayuntamientos.

La cita central fue un banquete de confraternidad y el Concello dispuso lo necesario para facilitar la asistencia, habilitando un servicio de autobús que recorrió varios lugares por todas las parroquias, para recoger y devolver a las personas participantes.

La cita se convirtió en un lugar de encuentro, con animación musical, y fue además un éxito de asistencia, como acostumbran a ser siempre este tipo de eventos para los vecinos más veteranos de la propia localidad meisina.