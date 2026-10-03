Los buceadores y voluntarios retiran 400 kilos de basura marina de los fondos de Vilanova

Operaciones durante la mañana de trabajo | cedida

Un total de 18 buceadores de la Cofradía de Pescadores de Vilanova de Arousa y del Club Subacuático Pérez-Sub, algunos de ellos pertenecientes a la Asociación Gallega de Pescadores Submarinos Responsables, participaron hoy en la localidad en una jornada de limpieza de fondos organizada por Afundación en el marco de su programa Plancton, en la que consiguieron retirar más de 400 kilos de residuos.

A lo largo de la mañana, los submarinistas realizaron diferentes inmersiones en varios puntos del litoral situados dentro de la zona de explotación marisquera de la Cofradía de Vilanova, concretamente en el tramo comprendido entre o Con Grande y la Punta de As Sinas, para localizar y retirar residuos acumulados en los fondos marinos. Mientras los voluntarios del club de submarinismo hicieron las inmersiones en apnea, los buzos de la Cofradía emplearon las mangueras que suelen utilizar durante el ejercicio de su actividad profesional y que les permiten bajar a mayor profundidad.

Diversidad de residuos

Las tareas, en las que participaron nueve embarcaciones, se centraron fundamentalmente en la recuperación de útiles, aparejos y otros materiales vinculados a la actividad pesquera, como nasas, neumáticos empleados como defensas en las embarcaciones y restos de cabos y redes que, tras perderse o ser arrastrados por las mareas y los temporales, terminan depositados en los fondos rocosos, “pudiendo afectar a la conservación de las diferentes especies que habitan en estos ecosistemas marinos e incluso interferir en el desarrollo de la propia actividad pesquera”, explican desde la organización.

Junto a estos residuos relacionados con la pesca, los cultivos marinos, la propia navegación y el marisqueo, los buceadores también retiraron de los fondos otros desperdicios de diversa naturaleza y origen, que al acumularse bajo la superficie contribuyen a la degradación del medio marino.

El conocimiento directo que los trabajadores del mar y los pescadores deportivos tienen de los fondos de la Ría de Arousa “resultó fundamental para poder localizar previamente los residuos y retirarlos con seguridad y eficacia”. Una actuación que “pone de manifiesto, una vez más, la importancia de que sean los propios usuarios del medio marino quienes se impliquen directamente en su cuidado y conservación”.

La colaboración entre pescadores, mariscadores, colectivos de buceadores, administraciones públicas, entidades privadas y la sociedad en su conjunto “resulta así fundamental para avanzar hacia un uso responsable y sostenible de los recursos naturales”.