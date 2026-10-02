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Meis

Vertido de basura en Meis y destrozos en el banco de Monte Castrove

D. A.
02/10/2026 18:01
basura meis
El vertido de basura denunciado
| Concello
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La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, lamentó un importante vertido de basura aparecido en la pista de A Pedra, junto a la parcela de la Xunta. Ya fue retirado por operarios municipales. 

 También los daños que alguien causó al banco instalado en Monte Castrove. “É a segunda vez que temos que substituílo” por vandalismo, suponiendo costes al Concello.

"Dous exemplos de incivismo que supoñen un custo para todas e todos. Coidar Meis é responsabilidade de toda a veciñanza."

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La estructura, tras los daños sufridos
| Concello
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