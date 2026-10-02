Vertido de basura en Meis y destrozos en el banco de Monte Castrove

El vertido de basura denunciado | Concello

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, lamentó un importante vertido de basura aparecido en la pista de A Pedra, junto a la parcela de la Xunta. Ya fue retirado por operarios municipales.

También los daños que alguien causó al banco instalado en Monte Castrove. “É a segunda vez que temos que substituílo” por vandalismo, suponiendo costes al Concello.

"Dous exemplos de incivismo que supoñen un custo para todas e todos. Coidar Meis é responsabilidade de toda a veciñanza."