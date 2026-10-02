PSOE y Somos fuerzan un Pleno en Ribadumia sobre la represa

Una peregrina camina por encima de la polémica estructura en medio del río Umia, en Ribadumia | Gonzalo Salgado

El PSOE y Somos Ribadumia presentaron por registro en el Ayuntamiento una solicitud de Pleno extraordinario en el que debatir de nuevo sobre la polémica represa en el río Umia, en Cabanelas. La sesión deberá celebrarse, ya que ambas formaciones alcanzan el número legal de concejales que permiten la convocatoria.

En este Pleno también quieren abordar otras cuestiones que PSOE y Somos llevan tiempo queriendo plantear. Así, se debatirán “iniciativas xa presentadas como a moción sobre transparencia e o ciclo integral da auga presentada en 2023 e bloqueada polo goberno de David Castro durante tres anos”, dice el PSOE.

En Somos apuntan que “recuperamos a proposta para ordenar e facer máis transparente o apoio municipal aos eventos organizados polas entidades deportivas”, así como “a situación do SAF, que continúa sen licitarse máis dun ano despois da primeira moción” de Somos.

Cada uno de los partidos planteará dos mociones, además de la quinta, conjunta, sobre la citada represa. Ambas fuerzas lamentan el “bloqueo” del gobierno a las mociones opositoras.