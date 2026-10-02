Los ecologistas temen que el tubo de Vilanova a Cambados opte por la solución de mayor impacto en el litoral
No quieren el aliviadero hacia la costa ni que se pavimente el camino, tal y como habían alegado
El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) cuestionó hoy vía comunicado que se “escollera a solución máis impactante para a costa” a la hora de diseñar la futura canalización de saneamiento entre Vilanova y Cambados. La Xunta, tras asumir más competencias litorales el año pasado, presentó esta misma semana la concesión a treinta años que permitirá enterrar la nueva conducción.
Aunque el CES cree una necesidad también acabar con los vertidos que produce la vieja conducción actual, no está conforme con la solución técnica planteada.
“Consideramos necesario mellorar o sistema de saneamento de Vilanova de Arousa e Cambados e solucionar os problemas derivados da antigüidade do actual colector, que levamos anos denunciando nós e distintas entidades sociais, xa que é unha fonte de contaminación na Ría”, conceden. “Non obstante, cuestionamos que a Xunta presente como inevitable a pavimentación da costa, cando existen alternativas que permitirían reducir a afección sobre o litoral”.
Alternativas
En este sentido, recuerdan que ya durante la fase de información pública de la iniciativa, habían planteado otras opciones. “Lamentamos que as alegacións e suxestións que presentamos durante o proceso de información pública non se tiveran en conta e nin tan sequera recibisen resposta por parte da Xunta. Resulta moi evidente que foi un mero trámite para a Consellería responsable”, opinan en un comunicado divulgado.
“Entre as alegacións que presentamos, solicitamos que se estudase con maior detalle a alternativa que permitía afastar o conduto de alivio do dominio público marítimo terrestre. Se existen alternativas menos lesivas, non se debería optar pola ocupación e alteración da costa”, afirman. “Tamén cuestionamos a pavimentación de dous tramos do camiño litoral vinculada á execución da obra. Supón unha transformación innecesaria dun espazo que aínda conserva o seu carácter natural. Existen solucións de menor impacto, como manter o camiño en terra compactada ou utilizar materiais permeables”.
“Ter a competencia sobre a costa implica tamén unha maior responsabilidade. Non pode converterse nunha vía libre para ocupar ou transformar o litoral sen máis”, concluyen desde la entidad ecologista.