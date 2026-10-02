La Xunta inicia la redacción para completar las aceras de Vilanova a Cambados

El alcalde durante una visita al punto | cedida

La Xunta iniciará la redacción del proyecto para completar las aceras de la PO-549 en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. Tal y como explicaron hoy desde el Concello, la Axencia Galega de Infraestruturas definirá las actuaciones necesarias para dar continuidad a los itinerarios peatonales en esta parroquia. Así, la Xunta redactará un proyecto que permitirá definir las intervenciones necesarias para completar el tramo pendiente y dar continuidad a los recorridos peatonales del entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos a pie.

Durante una visita a la zona junto al jefe del servicio provincial de la Axencia, Manuel González Juanatey, el alcalde, Gonzalo Durán, destacó que esta actuación permitirá completar el itinerario peatonal existente mediante aceras que correrán por el margen derecho de la carretera en dirección a la localidad cambadesa. Según explicó, “queda un tramo de senda por completar hasta Cambados y ahora vamos a iniciar la redacción del proyecto para poder terminar esta actuación”. La elaboración de esta propuesta permitirá concretar el alcance de la intervención, las soluciones técnicas y el presupuesto necesario.

El documento analizará las condiciones de la carretera y la conexión con las aceras existentes, las necesidades de accesibilidad y de seguridad. La actuación responde, según señaló el regidor, a una demanda vecinal.

A mayores, también se abordará el estado de las aceras existentes en esa misma carretera que forman parte de la red competencia de la Xunta.

La intención es revisar estas infraestructuras para detectar posibles necesidades de conservación y garantizar que estos tramos peatonales puedan ser utilizados en condiciones adecuadas de accesibilidad, especialmente por personas usuarias con necesidades de movilidad.